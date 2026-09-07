Après un Chaudron des grands soirs face à Montpellier, direction déjà la préparation du déplacement à Dunkerque pour l'ASSE. Le Sainté Night Club revient ce soir avec un programme copieux, entre débrief du choc au sommet et premier grand dossier sur la gestion d'Ian Cathro.

Rendez-vous ce soir pour le numéro 229 de la saison 7 du Sainté Night Club, la Peuple Vert TV. Au menu de cette émission : le débrief complet de la victoire référence face à Montpellier, un dossier consacré à la gestion d'effectif d'Ian Cathro, un point sur la course à la montée en Ligue 2, et la préview du déplacement à Dunkerque. Présentation assurée par Keuhn, aux côtés des chroniqueurs Antoine et Bérenger, et du chat animé par Colin.

Debrief ASSE-Montpellier : un Chaudron des grands soirs (25 min)

Premier temps fort de la soirée, le retour sur la victoire 3-1 face au MHSC, choc entre deux équipes qui trônaient toutes deux sur le podium avant ce week-end. L'occasion de revenir sur l'ambiance dans les tribunes, digne d'un grand rendez-vous de Ligue 1, et de départager les trois buts stéphanois pour élire le plus beau de la soirée. Le débat s'attardera également sur l'incident du trou dans la pelouse, qui a interrompu le jeu plusieurs minutes juste avant l'égalisation de Daylam Meddah : un manque de concentration stéphanois, les têtes déjà tournées vers le vestiaire ? Tops et flops complèteront ce large retour sur la rencontre.

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Duffus, deuxième banc décisif de la saison

En guise de transition vers le dossier du jour, l'émission reviendra sur la performance de Joshua Duffus, entré à la 64e minute et buteur dès la 71e face à Montpellier. Une deuxième fois cette saison qu'un remplaçant se montre décisif, après Davitashvili à Grenoble. De quoi interroger sur ce que cette capacité à disposer d'un banc décisif dit de la méthode Cathro, et sur sa faculté à maintenir l'intégralité de son groupe concerné et impliqué jusqu'au bout des matchs.

Dossier : le premier gros défi du coach Ian Cathro - ASSE

Place ensuite au dossier de la semaine, consacré à la gestion d'effectif de l'entraîneur écossais. Entre le retour de Mahmoud Jaber après cinq mois d'absence, celui de Lamba après quatre mois, les apparitions de Breum et la deuxième entrée consécutive de Ben Old, la question centrale sera de savoir si ces retours peuvent réellement bousculer une hiérarchie déjà bien installée. Jaber peut-il un jour renverser le duo Svetlin-Csongvai ? Davitashvili est-il condamné au banc avec le retour de Breum ? Et surtout, avec un effectif aussi pléthorique et une infirmerie enfin vidée, n'y a-t-il pas un risque de voir naître des frustrations dans le groupe si Cathro ne fait pas suffisamment tourner, notamment concernant les latéraux Ferreira, Pedro et Bernauer ?

Ligue 2 : l'ASSE fait le break, la bagarre s'intensifie derrière

Direction ensuite l'analyse du classement, avec une ASSE qui compte déjà 5 points d'avance sur Annecy et 6 sur Reims et Metz. Un matelas confortable mais encore loin d'être définitif, alors que deux rendez-vous majeurs arrivent avant la trêve internationale : Dunkerque, puis surtout Metz, autre prétendant sérieux à la montée. L'émission tentera de fixer un objectif de points réaliste sur cette séquence, tout en se demandant si l'invincibilité peut désormais devenir un objectif à part entière pour les Verts. Un point sur les principaux concurrents de l'ASSE après cette 5e journée conclura cette partie.

Prochain match : l'USLD en difficulté

Enfin, cap sur le déplacement à Dunkerque, avec les compositions probables au menu : Breum de retour dans le onze, les statuts de Ferreira, Jaber et Davitashvili encore à clarifier. L'émission se conclura comme d'habitude par les pronostics de chacun, score et buteurs à l'appui, avant ce nouveau rendez-vous pour les Verts.

Rendez-vous ce lundi à 21 heures pour le Sainté Night Club, à suivre sur Twitch et YouTube.