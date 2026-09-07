L’ASSE a réalisé un mercato XXL dans le sens des sorties cet été. Certains joueurs ont quitté le club définitivement. D’autres ont en revanche été prêtés, avec ou sans option d’achat.

Pierre Ekwah, Lucas Stassin, Aïmen Moueffek, Igor Miladinovic, Ebenezer Annan, Axel Dodote, Luan Gadegbeku et Jebryl Sahraoui. Ils sont 8 à évoluer en prêt loin du Forez cette saison. Mais alors, quelle journée ont-ils vécu ce week-end ?

Ekwah, Annan et Miladinovic ont joué

Tous les trois prêtés avec option d'achat cette saison, Pierre Ekwah, Ebenezer Annan et Igor Miladinovic ont eu du temps de jeu. Le milieu de terrain qui évolue du côté d'Auxerre a connu ses premières minutes. Il est effectivement entré à la 65e lors de la défaite des Bourguignons face à l'Olympique Lyonnais (3-1). Il faudra maintenant qu'il enchaîne pour espérer voir son option d'achat levée en juin prochain.

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Titulaire avec le Rapid Bucarest face à Oțelul (victoire 0-1), Ebenezer Annan a disputé 80 minutes avant d'aller s'asseoir sur le banc. Enfin, Igor Miladinovic s'est incliné 2-1 face à l'Etoile Rouge mais a joué 90 minutes.

Stassin déjà buteur, Moueffek pas encore apte

L'attraction du week-end du côté des prêtés concernait la première de Lucas Stassin avec Séville. Prêté avec option d'achat au club andalou, le buteur belge a marqué dès sa première apparition sous ses nouvelles couleurs. Entré en jeu à la 53e, il a propulsé le ballon au fond des filets à la 85e. Pas suffisant pour emmener les siens vers la victoire, puisque l'Espanyol est revenu au score en toute fin de rencontre (1-1).

Le seul stéphanois à n'avoir pas joué ce week-end est Aïmen Moueffek. Prêté avec option d'achat, il n'est pas encore apte et n'a donc pas été convoqué avec Cadiz face à Almeria.

Les jeunes de l'ASSE au rendez-vous

Les Verts ont également envoyé plusieurs jeunes joueurs en prêt sec cette saison. Idéal pour qu'ils puissent s'aguerrir dans des clubs avec des objectifs moindres. Du côté de Pau, on retrouve Luan Gadegbeku et Axel Dodote. Les deux stéphanois nés en 2007 se montrent à leur avantage ces dernières semaines même si le premier cité joue moins que le second. Encore une fois titulaire et aligné pendant 90 minutes, Axel Dodote a en effet tenu la barraque en défense face à Sochaux, vendredi soir (1-1). Luan Gadegbeku est lui entré 22 minutes de la fin.

Et enfin, c'est du côté de la Ligue 3 qu'il faut se diriger pour suivre les prestations de Jebryl Sahraoui. Le milieu prêté par l'ASSE à Aubagne Air-Bel était titulaire ce week-end et a été remplacé peu après l'heure de jeu. Score final : 0-0 face au Paris 13 Atletico.