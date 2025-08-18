L'ASSE a reçu Rodez pour le compte de la 2e journée de Ligue 2. Victorieux 4-0, les Verts se sont offerts un récital. L'équipe du Sainté Night Club débriefe cette belle victoire et donne des informations sur le mercato. Une émission qui commence à 21h et à suivre ci-dessous.

Plateau

Présentation : Kévin

Chroniqueurs : Hervé & Timothée Maymon

Chat : Colin

Intervenant : Clément

Programme du jour

DEBRIEF : Sainté frappe FORT et envoie un message clair au championnat ! (30 MIN)

● Quelle impression après cette première victoire des Verts (en un mot) ?

● Vos tops ? Des flops dur à trouver ? (Bref)

● Jaber ne pouvait pas rêver mieux pour sa première avec le maillot stéphanois. 2 visages ? Du gâchis en 6?

● Boakye : 2 matchs, 2 prestations de très bon niveau. Plus à l’aise en faux 9 ?

● Duffus. La bonne surprise ? Avis sur sa première.

● Nadé répond aux critiques survenues après Laval. Un match de patron avant le retour de Bernauer et une association en train de se bonifier avec Lamba.

● Des latéraux ça change quoi ?

● Une fin de mi-temps en panique (un poteau touché et un arrêt salvateur de Larsonneur) avec un manque de communication et quelques erreurs techniques.

PROJECTION PROCHAIN MATCH : BOULOGNE – ASSE (15 minutes)

Attention à l’excès de confiance et au match piège face à un club repêché tardivement et qui aura les crocs pour son premier match à domicile (la J1 contre Bastia a été reportée). Quelle ambition pour ce déplacement ? Victoire obligatoire ? Cleansheet ? Nouveau festival offensif ?

Beaucoup de concurrence offensivement : Boakye, Cardona, Davitashvili, Old, N’Guessan, Duffus, Stassin. Un premier gros test de management pour Horneland à l’ASSE ?

Quelle composition d’équipe ?

Instant pronostics (on note les points cette saison : Rappel de la performance de Patrick (le bon score et un bon buteur)

Barème

- Si bon vainqueur (1 point)

- Si bon score (3 points)

- Si bon buteur (2 points par bon buteur)

LE DOSSIER : Mercato : deux semaines pour ajuster ? AVEC CLEMENT (15 min)

● Rappel des arrivées officialisées depuis plus ou moins longtemps Jaber, Stojkovic, Traoré, Ferreira, Annan, Lamba et la dernière en date : Duffus + levée d’OA : Bernauer, Cardona + Ekwah

● Points sur les départs officialisés : Cornud, Sissoko, Pétrot, Wadji, Mouton, Abdelhamid, Briançon, Bladi, Fomba, Owusu, Fall + Aiki

● Un mercato qui va dans le bon sens ? Quel bilan provisoire à 20 jours de la clôture ?

● De nombreux départs et un dégraissage important : est-ce suffisant ou y’a-t-il encore du travail dans ce sens ?

● Satisfaits par le recrutement jusqu’à maintenant ? Quels manques dans l’effectif ?

● Les dossiers dans le sens des départs (dont les jeunes)

● Les dossiers dans le sens des arrivées

Remerciements et mot de la fin