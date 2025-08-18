Florian Tardieu se réjouit de l’arsenal offensif de l’ASSE et souligne la diversité des profils qui permettent aux Verts d’être imprévisibles face à leurs adversaires.

Depuis le début de la saison, l’AS Saint-Étienne cherche un équilibre qui repose sur une assise défensive solide et une animation offensive toujours plus variée. Si le milieu de terrain Florian Tardieu est l’un des garants de cet équilibre, il n’hésite pas à mettre en avant la qualité de ses coéquipiers de l’attaque. Pour lui, la force des Verts réside dans la richesse de leurs profils offensifs, capables de s’adapter à toutes les situations de match.

Florian Tardieu séduit par la variété offensive de l’ASSE

Dans un entretien accordé au Progrès, le milieu de terrain stéphanois a livré son ressenti sur le potentiel offensif des Verts qui a inscrit sept buts en deux rencontres (dont 4 samedi soir contre Rodez) : « On a des joueurs capables de choses différentes et qui nous permettent d’avoir une vraie flexibilité. Cela crée de l’incertitude chez l’adversaire. »

Cette diversité est, selon Tardieu, un atout majeur. Qu’il s’agisse de jouer dans les pieds ou dans la profondeur, les attaquants stéphanois savent répondre à différents scénarios. Joshua Duffus, Zuriko Davitashvili ou encore Augustine Boakye offrent des solutions dès le coup d’envoi, tandis que les entrants comme Lucas Stassin, Irvin Cardona ou Ben Old apportent une nouvelle dynamique en cours de match.

Une concurrence saine au service du collectif stéphanois

Pour Florian Tardieu, cette abondance offensive ne crée pas de tensions mais stimule le collectif. « On a un bel effectif avec une concurrence saine qui va nous permettre de donner le meilleur de nous-mêmes », a-t-il confié.

Cet état d’esprit reflète parfaitement la philosophie prônée par Eirik Horneland : instaurer une compétitivité positive, où chaque joueur sait qu’il peut être décisif, qu’il soit titulaire ou remplaçant. Cette rotation offensive permet aussi au staff de s’adapter rapidement au cours d’un match et de surprendre les adversaires.

L’ASSE armée pour viser plus haut

La profondeur de banc est un luxe que l’AS Saint-Étienne n’avait pas forcément lors des saisons précédentes. Désormais, avec six attaquants capables de faire la différence, les Verts disposent d’arguments solides pour rester dans le haut du classement et rêver d’un retour en Ligue 1.

La suite de la saison dépendra de la capacité des Stéphanois à maintenir cette intensité et à capitaliser sur cette richesse offensive. Mais pour Florian Tardieu, l’optimisme est de mise : « Tout le monde est capable d’être décisif, même les remplaçants. C’est de bon augure pour la suite. »