Ce samedi soir, l'ASSE effectuait son retour dans le Chaudron après 3 mois d'absence. Les Verts étaient opposés aux aveyronnais de Rodez pour le compte de la 2ᵉ journée de Ligue 2. Résumé de la rencontre.

Après un nul 3-3 du côté de Laval, l'ASSE retrouve son Chaudron en ce week-end du 15 aout. Une occasion de remporter son 1er match de la saison devant un public chaud bouillant pour le retour de son équipe favorite.

Le début de rencontre a été rythmé, avec une équipe ruthénoise agressive dans les duels et un premier carton pour Ebenezer Annan, sanctionné dès la 4e minute. Côté visiteurs, Mohamed Bouchouari a cherché à dynamiser son couloir droit, tandis que Jordan Mendes a trouvé le poteau de Gautier Larsonneur (17e), première frayeur pour les Verts.

Duffus, 1ère en Vert et 1er but !

Saint-Étienne s’est progressivement installé dans la moitié de terrain adverse. Joshua Duffus a multiplié les initiatives, manquant d’abord de précision devant Quentin Braat (8e, 12e, 16e), avant d’être enfin récompensé à la 27e minute. Sur un long ballon de João Ferreira, l’attaquant a pris le dessus sur Loni Laurent et a parfaitement lobé le gardien ruthénois pour ouvrir le score. Un premier but qui a libéré le jeune attaquant, déjà très actif dans ses appels.

Les Verts ont ensuite eu l’occasion de faire le break. Augustine Boakye, bien décalé par Moueffek et Duffus, a envoyé sa tentative au-dessus (32e). Quelques minutes plus tard, Duffus, encore lui, a croisé un tir trop largement pour inquiéter Braat (34e).

Dans l’ensemble, la défense centrale stéphanoise s’est montrée solide, contenant sans difficulté les offensives adverses. Rodez a tenté de résister en fermant les espaces, mais son manque de poids offensif s’est fait sentir. Au terme d’une première période animée, l’ASSE regagne les vestiaires avec un court avantage logique, 1-0.

Au retour des vestiaires, l’ASSE a rapidement pris le large face à Rodez pour s’imposer largement devant son public. Les Stéphanois ont inscrit trois buts en seconde période et confirmé leur supériorité.

Les Verts mettent le feu au Chaudron !

Dès la reprise, Joshua Duffus a laissé sa place à Irvin Cardona, préservé après son premier but en Vert. Les Stéphanois se sont immédiatement montrés menaçants : Zuriko Davitashvili a trouvé le poteau (46e), avant que Mahmoud Jaber ne signe sa première réalisation avec l’ASSE d’une frappe du gauche déviée par le poteau (47e).

La domination verte s’est poursuivie face à une équipe ruthénoise dépassée. Larsonneur, attentif, a assuré les rares interventions (55e), puis une nouvelle transition a permis à Augustine Boakye de lancer Cardona. L’attaquant, d’une frappe croisée, a trouvé le chemin des filets avec l’aide du poteau opposé (56e). En quelques minutes, l’ASSE avait plié le match.

Eirik Horneland a profité de cet avantage pour faire tourner son effectif, notamment avec les entrées de Dennis Appiah et Luan Gadegbeku. En face, Didier Santini a tenté de réagir avec plusieurs changements offensifs, sans parvenir à inverser la tendance. Rodez a peiné à se montrer dangereux et a laissé de larges espaces aux Verts.

Le festival stéphanois a continué à la 78e minute : à l’issue d’une action collective parfaitement exécutée, Davitashvili a été servi dans la surface par Boakye. Le Géorgien a ajusté Quentin Braat d’une frappe sèche dans le petit filet (78e). Le public de Geoffroy-Guichard, déjà conquis, a pu communier avec son équipe dans une fin de match sereine.

Solides défensivement, efficaces dans leurs transitions et inspirés techniquement, les Stéphanois ont livré une seconde période convaincante. Après avoir été tenus en échec à Laval, ils décrochent leur premier succès de la saison à domicile avec autorité.

Score final : ASSE 4-0 Rodez.