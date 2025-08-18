Pour leur première à Geoffroy-Guichard, les Verts ont frappé fort : un succès 4-0 et une ferveur intacte malgré une relégation douloureuse. Avec 33.000 supporters présents samedi, le Chaudron a encore prouvé sa fidélité pour son retour en ligue 2.

Comme souvent à Geoffroy-Guichard, le public a joué un rôle déterminant. Les Verts avaient à cœur de bien débuter la saison à domicile. "On avait à cœur de bien commencer ce premier match à domicile, évoquait Aimen Moueffek en zone mixte. (...) On sent beaucoup de volonté dans le jeu, surtout vers l’avant."

Portés par plus de 33.000 voix, les Verts ont retrouvé cette atmosphère qui les transcende dans les moments clés. "L’ambiance était extraordinaire. Même en Ligue 2, le stade était quasiment plein. Les supporters n’arrêtent jamais de chanter", soulignait justement Eirik Horneland après la rencontre.

Un soutien constant qui a donné un véritable supplément d’énergie face à Rodez, comme le confirmait Joshua Duffus : "Il y avait énormément de fans, une ambiance de dingue. Franchement, c’est fou. Bien sûr, j’en avais entendu parler, mais le vivre, c’est autre chose." Les Verts ont pu compter sur le chaudron pour mieux gérer les assauts adverses.

Saint-Étienne confirme son statut en Ligue 2

Face à Rodez, 33.051 spectateurs ont pris place dans les tribunes du Chaudron. Une affluence qui témoigne une nouvelle fois de la fidélité du public stéphanois et qui a offert à l’ASSE la meilleure affluence de cette 2ᵉ journée de Ligue 2.

Depuis la saison 2000-2001, Geoffroy-Guichard a franchi à 149 reprises la barre symbolique des 30.000 spectateurs, toutes compétitions confondues. Une statistique qui illustre à la fois la régularité et l’exceptionnelle ferveur qui entoure l’ASSE, quel que soit le contexte sportif.