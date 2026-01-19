Le Sainté Night Club revient ce soir en live pour débriefer la victoire de l’ASSE face à Clermont. Les Verts ont assuré l’essentiel avec un succès 1-0, grâce à un but décisif de Boakye. Une rencontre importante dans la course aux objectifs, qui sera longuement analysée dès 21h.

L’ASSE avait besoin de points. Elle les a pris. Sans briller, mais avec sérieux. Face à Clermont, les hommes d’Eirik Horneland ont fait le travail. Un but. Trois points. Et une soirée qui appelle forcément débat. Le contenu a parfois interrogé. Le résultat, lui, soulage. Comme après chaque match, l’équipe du Sainté Night Club se retrouve ce soir en direct pour analyser la prestation des Verts, répondre aux questions des supporters et se projeter sur la suite.

Le plateau sera au complet. Kevin assurera la présentation. Sylvain et Valentin seront aux analyses. Clément interviendra sur le mercato. Quentin animera le chat. Une émission rythmée, au plus près de l’actualité de l’AS Saint-Étienne, avec un seul objectif : faire vivre le match autrement.

Le débrief de la victoire contre Clermont occupera une large partie de l’émission. L’ASSE a-t-elle fait le minimum syndical ? Faut-il surtout retenir l’essentiel et ces trois points précieux ? Le contenu du jeu doit-il inquiéter ou au contraire rassurer ? Les chroniqueurs reviendront sur les choix du staff, les performances individuelles et l’état d’esprit affiché par le groupe. Le retour de Chico Lamba sera également au cœur des discussions, tout comme la question de Stassin et la place laissée à la jeunesse.

Sainté Night Club : un débrief complet d’ASSE – Clermont

Le match contre Clermont a laissé des traces. Positives pour le classement. Plus nuancées dans le jeu. Le Sainté Night Club analysera les tops et les flops de la rencontre. Boakye, buteur décisif, sera évidemment mis en avant. Mais d’autres prestations seront décortiquées. La solidité défensive. L’épaisseur du milieu. Les choix offensifs. Et cette capacité, ou non, à imposer un rythme plus élevé.

La question de l’ambition sera aussi posée. L’ASSE doit-elle se contenter de gérer ou chercher à dominer davantage ? Les débats s’annoncent animés, notamment avec les réactions du chat, toujours très actif lors des lives.

Mercato, classement et projection vers Reims

Autre dossier majeur de l’émission : le mercato. La fin de marché approche et l’agitation reste forte autour de l’ASSE. Quels départs sont encore possibles ? Quelles arrivées sont réellement envisageables ? Le nom de Bardeli circule. Info ou simple rumeur ? Clément fera le point sur les dossiers chauds et les tendances du moment, avec un regard lucide sur les besoins de l’effectif pour espérer jouer la montée.

Enfin, le regard sera tourné vers le prochain déplacement à Reims. Un match important. Plusieurs retours sont attendus, notamment ceux de Dufus, Ferreira, Davitashvili et Anna. Un nul serait-il un bon résultat ? Quelle approche tactique adopter ? Là encore, les avis seront tranchés.

