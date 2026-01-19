La 19ᵉ journée de Ligue 2 s’est conclue ce lundi soir au stade Marcel-Picot, avec l’affiche entre l’AS Nancy Lorraine et l’EA Guingamp. Les hommes de Sylvain Ripoll avaient l’occasion de se rapprocher du top 5 en allant s’imposer chez le quatorzième du championnat. Voici le résumé de la rencontre.

La saison de l’EAG reste contrastée. Ambitieux et toujours en course pour jouer la montée, les Bretons avaient besoin d’un résultat à Nancy pour éviter de s’enliser dans le ventre mou. De leur côté, les Lorrains pouvaient prendre leurs distances avec Amiens, actuel barragiste, et grimper à la 11ᵉ place en cas de succès.

Guingamp devait aussi engranger de la confiance avant une série de quatre rencontres particulièrement relevées : réception de Troyes, le leader, dès ce week-end, puis déplacements à Montpellier et Dunkerque. L’EAG conclura cet enchaînement par la venue de l’ASSE, le 14 février prochain.

AS Nancy Lorraine 0-0 EN Avant Guingamp

Retrouvailles actées avec Enzo Basilio, aujourd’hui gardien de l’ASNL. Il a passé cinq ans dans les cages de l’EAG pour 175 rencontres. Très vite, le portier nancéien se met en évidence en empêchant Guingamp d’ouvrir le score sur une grosse situation. Mafouta se retrouve seul face à lui, mais Basilio s’interpose parfaitement avec une belle sortie dans ses pieds.

En dehors de cette action, la première période offre peu d’occasions franches. Guingamp monopolise le ballon, sans réellement parvenir à déstabiliser le bloc nancéien. À la pause, le score reste nul et vierge (0-0), dans un rythme haché. Nancy a tout de même frôlé l’ouverture du score. Sur un coup franc à 20 mètres Bouriaud passe tout près du cadre.

En seconde période, le scénario est resté sensiblement le même. Haché et marqué par une grosse bataille au milieu de terrain, où il était difficile de voir l’une des deux équipes prendre le dessus. Et puisque la solution ne venait pas du jeu, elle est finalement arrivée sur coup de pied arrêté.

Guingamp a fait la différence sur coup de pied arrêté à la 63ᵉ minute. Sur un coup franc de Demoncy, Naïr place une tête victorieuse pour ouvrir le score (0-1). Les Bretons ont ensuite enfoncé le clou à la 78ᵉ grâce à Mafouta, qui remporte son face-à-face d’un ballon piqué. Il inscrit son 10ᵉ but de la saison, prenant seul la tête du classement des buteurs (0-2). Nancy s’écroule en fin de match. Samoura inscrit son premier but en Ligue 2 à la 84ᵉ pour porter le score à 0-3. À noter également l’expulsion express de Matumona, entré à la 86ᵉ et sanctionné d’un carton rouge direct moins de 40 secondes plus tard. Au classement, Guingamp se rapproche du top 5, tandis que Nancy reste sous la menace de la zone rouge.

Classement de la Ligue 2 - Journée 19