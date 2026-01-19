L’ASSE a signé une victoire précieuse face à Clermont (1-0) à Geoffroy-Guichard, un succès qui confirme une défense en progrès et met en lumière plusieurs signaux positifs. Entre solidité retrouvée, jeunesse décomplexée et influence contrastée d’Aïmen Moueffek, les Verts repartent avec des enseignements encourageants.

La rencontre démarre sur un tempo inhabituel pour l’AS Saint-Étienne. En manque de rythme et de maîtrise durant le premier quart d’heure, les Verts laissent l’initiative à Clermont, plus entreprenant et dangereux en transition. Les Auvergnats se procurent plusieurs situations intéressantes, à l’image de la grosse occasion manquée par Ilhan Fakili à la demi-heure de jeu, dont la reprise s’envole au-dessus du but.

Peu inspirée collectivement, l’ASSE peine à se montrer menaçante mais frôle le hold-up juste avant la pause. Sur un centre de Pedro, Lucas Stassin reprend à bout portant, mais Guivarch réalise un arrêt réflexe décisif. Malgré cela, les Stéphanois rentrent aux vestiaires sous les sifflets de Geoffroy-Guichard, Clermont pouvant nourrir des regrets.

Le second acte est bien différent. Plus agressive et déterminée, l’ASSE ouvre le score à la 55e minute grâce à Augustine Boakye, parfaitement servi par Stassin. Clermont tente de réagir, mais se heurte à un Gautier Larsonneur impérial, auteur de plusieurs arrêts décisifs. Solide jusqu’au bout, le portier stéphanois permet aux Verts de conserver leur avantage et de s’imposer au terme d’un match longtemps indécis. Un succès qui leur permet de rester dans le bon wagon et de retrouver le podium avant d’aller à Reims. Seconds avant cette journée, les rémois se sont fait doubler par l’ASSE ce week-end.

Une défense qui se rassure

L’ASSE a confirmé un vrai mieux défensif face à Clermont. Pour la deuxième fois consécutive, les Verts ont gardé leur cage inviolée, un signal fort après des semaines plus fragiles. Souvent mise sous pression, notamment en première période, la défense a plié sans rompre. Le bloc a parfois reculé, mais il est resté solidaire et concentré dans les moments chauds.

Gautier Larsonneur a été déterminant. Le capitaine a multiplié les arrêts décisifs, face aux temps forts clermontois en. Devant lui, la ligne défensive a montré plus de maîtrise. Sans être dominante, cette défense espère désormais offrir davantage de garanties.

Des jeunes qui font bonne figure

Dans un contexte tendu, plusieurs jeunes ont répondu présent. Nadir El Jamali a apporté du mouvement sur son aile droite. Percutant, volontaire, il a tenté de faire des différences quand le jeu stéphanois manquait de rythme. Son activité a souvent été l’un des rares leviers offensifs de l’ASSE ce samedi soir.

Kévin Pedro a confirmé sa solidité défensive au moment d’être replacé sur le couloir droi, tandis que Paul Eymard a vécu un moment fort avec sa première entrée en Ligue 2 à Geoffroy-Guichard. Sans se cacher, le jeune milieu a joué simple et juste. Des signaux encourageants pour la formation stéphanoise et pour la profondeur de l’effectif.

Les deux visages de Moueffek influencent l’équipe

Aïmen Moueffek a incarné les contrastes de l’ASSE sur ce match. En première période, le milieu a eu du mal à peser. Peu en vue, parfois imprécis, il n’a pas réussi à impulser le tempo et a symbolisé les difficultés collectives.

Au retour des vestiaires, son impact a changé. Plus juste techniquement, plus mobile, il a surtout été décisif sur l’action du but. Sa talonnade astucieuse dans la surface lance la séquence conclue par Augustine Boakye. Un geste de qualité, qui rappelle à quel point Moueffek peut faire basculer un match quand il joue à son meilleur niveau.