L’AS Saint-Etienne (ASSE) recevait Clermont lors de la 19ème journée de Ligue 2 ce samedi soir. Face aux Auvergnats, les Verts espéraient retrouver le succès qui leur échappe depuis la fin du mois de novembre. Résumé de la rencontre.

Malgré une élimination en Coupe de France, l’ASSE a tout de même été sur le pont le week-end passé. Les Verts ont fait match nul face à Auxerre en match amical. Eirik Horneland a pu donner du temps de jeu à plusieurs revenants comme Chico Lamba ou Irvin Cardona.

La rencontre débute sur un rythme étonnamment timide du côté de l’AS Saint-Étienne. Durant le premier quart d’heure, les Verts peinent à poser leur jeu et laissent l’initiative à une équipe de Clermont volontaire, décidée à jouer chaque coup à fond. Les visiteurs se montrent rapidement dangereux en transition et profitent des approximations défensives stéphanoises pour se projeter vers l’avant.

Une première ratée

À la demi-heure de jeu, Clermont se crée une première occasion franche. Sur un contre tranchant, Enzo Cantero lance Axel Camblan sur le côté droit. Ce dernier effectue un long raid avant de centrer vers le point de penalty. À la réception, Ilhan Fakili reprend de volée du pied droit, mais sa tentative s’envole au-dessus de la cage, laissant passer une belle opportunité d’ouvrir le score.

Saint-Étienne, sans rythme et souvent fébrile, ne parvient pas à répondre par un jeu construit. Juste avant la pause, les Verts frôlent toutefois le hold-up. Dans le temps additionnel, Kévin Pedro centre et trouve Aïmen Moueffek, dont la déviation profite à Lucas Stassin. À bout portant, l’attaquant reprend du pied droit, mais Théo Guivarch réalise une parade réflexe remarquable sur sa droite pour préserver le score nul. Malgré cette occasion, le public de Geoffroy-Guichard exprime son mécontentement par des sifflets nourris à la mi-temps. Clermont peut nourrir des regrets, notamment après les occasions manquées par Salmier et Fakili.

Boakye allume la lumière pour l'ASSE

Au retour des vestiaires, le visage de l’ASSE change. Les Stéphanois affichent davantage d’intensité et concrétisent rapidement leur temps fort. À la 55e minute, Lucas Stassin se mue en passeur en talonnant intelligemment dans la surface pour Augustine Boakye. Ce dernier ajuste une frappe rasante du pied gauche qui trompe Guivarch et libère le stade.

Clermont ne baisse pas les bras et pousse pour égaliser. À la 65e minute, les Auvergnats se procurent une triple occasion, mais se heurtent à un Gautier Larsonneur impérial, auteur de plusieurs arrêts décisifs qui maintiennent l’ASSE à flot. Le gardien stéphanois se montre encore déterminant dans le dernier quart d’heure.

À la 73e minute, une situation litigieuse anime le match : sur un centre venu de la gauche signé Ben Old, Max Caufriez contrôle le ballon du bras dans sa surface avant de dégager. Malgré des protestations clermontoises, l’arbitre ne désigne pas le point de penalty.

En fin de rencontre, Clermont jette ses dernières forces dans la bataille. À la 83e minute, Allan Ackra est mis en échec dans la surface, mais le ballon revient sur Yuliwes Bellache. En position idéale, ce dernier frappe du pied gauche, mais Larsonneur, capitaine et homme du match, s’interpose une nouvelle fois, scellant la victoire stéphanoise.