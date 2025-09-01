L'ASSE a reçu Grenoble pour le compte de la 4e journée de Ligue 2. Les Verts n'ont pas réussi à l'emporter. Score final 1-1. L'équipe du Sainté Night Club débriefe cette nouvelle rencontre et vous donne des informations sur le mercato. Une émission qui commence à 21h et à suivre ci-dessous.

L'ASSE a enchainé une seconde victoire consécutive contre Boulogne (1-0) suite à un but de Zuriko Davitashvili après sa belle victoire contre Rodez (4-0). Les Verts comptabilisent 7 points après trois journées et sont leaders du championnat grâce à une différence de but favorable. Un début de saison qui est conforme aux objectifs fixés par le board stéphanois, à savoir remonter en ligue 1 à l'issue de la saison. Les Verts recevront Grenoble ce samedi pour le dernier match de la première série de matchs. En effet, une trêve internationale s'invite le week-end du 6-7 septembre. De quoi en terminer avec le mercato et préparer définitivement la saison à venir.

Plateau

Présentation : Kévin

Chroniqueurs : Joss Randall & Sylvain

Chat : Colin

Intervenant : Clément

Programme du jour - ASSE

DEBRIEF : Sainté butte sur un bloc bas et est prévenue pour la suite ! (20 MIN)

● Quelle impression après ce match nul concédé à domicile ?

● Composition de départ : choix payant d’Horneland de titulariser Bernauer à gauche

? Une solution durable jusqu’au retour de Annan ?

● Vos autres tops et flops ?

● Moueffek : une première mi-temps de patron ?

● Cardona : trop brouillon et peu efficace ? Un replacement tardif ? Sorti épuisé sur

crampes.

● Horneland : les changements offensifs ont-ils trop tardifs (Stassin à la 74’, Boakye

à la 82’)

● Un manque d’efficacité offensive (20 tirs, 6 cadrés, 1.5 xG) : pour quelles raisons ?

Manque de temps pour créer des automatismes ? Qualité des joueurs ? Manque

de préparation à affronter des blocs bas ?

Bilan 4 premiers matchs : Invaincus mais de nombreux axes de travail (15 min)

● 4 matchs, 2 victoires, 2 matchs nuls, 2 pts/match, 9 buts (dont 7 sur les 2 premiers

matchs) et 4 buts encaissés : que retenez vous de ces 4 premiers matchs ?

L’invincibilité ? Le manque de réalisme offensif ? Certaines recrues au niveau ? Un

optimisme à toute épreuve douché par la réalité des oppositions face à des blocs bas

?

● Une équipe type se dessine grâce aux temps de jeu (malgré l’incertitude du mercato)

: un XI qui vous plait pour la suite ou des changements à opérer ?

● Des concurrents inattendus ? Pau, Nancy, Red Star

● Cinq prochains matchs : Clermont, Reims, Amiens, Guingamp, Montpellier. Une

autre pair de gants. Quel objectif de points sur 15 ?

Clôture du mercato (durée selon l’actualité du soir)

● Pour introduire : à l’instant T, quelle note mettez vous au mercato de l’ASSE ?

● Rappel rapide de toutes les arrivées avec visuel pour avoir une vue d’ensemble.

● Manque-t-il des recrues ? À quel poste ?

● Rappel rapide des départs

● Point sur la situation Ekwah

● Un dégraissage inabouti pour le moment : Maçon et Batubinsika toujours là (même si

mercato pas fermé dans certains pays)

● Réussir à garder Stassin : symbole de la puissance de Kilmer et d’une nouvelle ère à

l’ASSE ?

● Garder N’Guessan : synonyme d’une vraie volonté de s’appuyer sur les jeunes ? (+ El

Jamali et Gadegbeku présents dans les groupes chaque week-end)