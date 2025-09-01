Lucas Stassin ne quittera finalement pas l’AS Saint-Étienne. Malgré l’intérêt prononcé du Paris FC, le club stéphanois a fermé la porte à double tour, exigeant une somme record de 42 millions d’euros.

Le Paris FC a bien tenté une offensive de dernière minute pour s’offrir Lucas Stassin, à quelques heures de la clôture du mercato estival. Selon Le Parisien, une offre ferme de 20 millions d’euros, assortie de 4 millions de bonus, avait été transmise aux dirigeants stéphanois. Une proposition jugée sérieuse par le club francilien, qui s’était même laissé la possibilité de la revoir à la hausse.

Mais en face, l’AS Saint-Étienne n’avait aucune intention de brader son buteur belge. Les Verts, qui considèrent Stassin comme un pilier de leur projet sportif ont fixé la barre très haute. 35 millions d’euros en indemnité de transfert, plus 7 millions de bonus potentiels. Soit un total de 42 millions.

Mercato ASSE : Stassin, un joueur jugé intransférable

Recruté pour 10 millions d’euros l’été dernier, Lucas Stassin a rapidement pris une place prépondérante dans le projet stéphanois. Âgé de seulement 20 ans, l’international espoir belge est vu en interne comme un futur cadre de l’équipe, et possiblement une vente à très forte valeur à moyen terme.

Sous contrat jusqu’en 2028, l’attaquant a su séduire par sa maturité, sa polyvalence et son efficacité devant le but. Si son entourage n’a pas caché ces derniers jours son souhait de franchir un cap, le board stéphanois est resté droit dans ses bottes : un départ ne serait envisageable qu’à un prix « impossible à refuser ».

Le Paris FC abandonne, l’ASSE conserve son joyau

Faute d’un terrain d’entente, le Paris FC a finalement renoncé vers 18h. Malgré une surface financière solide, ses actionnaires ont préféré rester fidèles à leur ligne de conduite : « ne pas faire de folies », comme le rapporte Le Parisien. L’opération est donc tombée à l’eau dans les dernières heures du mercato. Ce retrait confirme la stratégie ambitieuse, mais cohérente de l’ASSE, qui préfère consolider son effectif plutôt que de céder à la tentation d’un gros chèque.