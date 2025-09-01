Ça y est, le mercato vient de fermer ses portes pour les clubs français. L'ASSE a connu une journée de folie dans laquelle aucun mouvement n'a pourtant été officialisé jusqu'à présent. On fait le point sur la situation.

De Lucas Stassin à Pierre Ekwah en passant par Enzo Bardeli : l'ASSE a eu plusieurs dossiers brûlants à gérer ce lundi 1er septembre. Le cas de Lucas Stassin a fait couler beaucoup d'encre tout au long de la journée. De nouveau dans le viseur de Rennes après le flou autour du dossier Embolo, les Verts ont finalement été attaqués par le Paris FC. Si une offre d'un montant de 29 millions d'euros bonus compris a d'abord été évoquée, le montant serait en réalité bien inférieur. Ce qui n'a pas permis à l'attaquant belge de s'engager avec le club parisien malgré des discussions jusque dans les derniers instants. Stassin reste donc un joueur de l'ASSE.

Pas d'arrivée sauf joker, Ekwah peut toujours espérer

Dans le sens des arrivées, un renfort au milieu de terrain était espéré ces derniers jours. Il n'en sera rien malgré des contacts récents avec le Dunkerquois Enzo Bardeli. Si un recrutement dit "joker" est techniquement toujours possible, ce genre de deals reste très rare et plus compliqué à boucler. Les Verts vont toutefois enregistrer l'arrivée de Modibo Sissoko (Guidars FC, 18 ans) sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Le milieu de terrain était à l'essai avec la réserve sur cette fin du mois d'août et semble davantage avoir un profil de recrutement "post-formation".

En ce qui concerne Pierre Ekwah, la situation reste ouverte. Levante est intéressé et a encore jusqu'à 23h59 afin de boucler le dossier. Pour autant, les choses s'annoncent difficiles. L'ASSE ne veut rien entendre et ne fera aucun cadeau à son milieu de terrain, dont le comportement a été décrié tout l'été. A suivre...

Bouchouari, Old, Maçon, Batubinsika et Miladinovic n'ont eux pas fait l'actualité aujourd'hui. Pour certains, un départ dans une destination où le marché des transferts ferme plus tard (Turquie notamment) reste envisageable.