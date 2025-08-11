Pour son premier plateau de la saison, l’équipe du Sainté Night club va revenir sur le match spectaculaire entre l’ASSE et Laval (3-3). Un nul frustrant mais porteur de promesses. Une émission qui commencera à 21h.

Plateau

Présentation : Paul

Chroniqueurs : Patrick Guillou et Alex

Chat : Colin

Intervenant : Clément

Programme du jour

DEBRIEF : 1er match – Un nul, des promesses et des regrets (25 MIN)

● Quelle impression après ce premier match des Verts (en un mot) ?

● Vos tops et vos flops rapidement ? (pour enchaîner ensuite ligne par ligne)

● Des recrues au niveau ? Annan et Lamba titularisés, Ferreira et Traoré entrés en jeu.

● Un match nul, une attaque efficace, une défense trouée : un mal pour un bien ?

❖ Larsonneur (en voie pour prolonger) est-il coupable sur les 3 buts encaissés ? Ou sommes-nous trop sévères

❖ Une défense centrale encore en chantier ? + Appiah titularisé en attendant la montée en puissance des deux recrues au poste.

❖ Un milieu qui tient globalement la route malgré les absences (Jaber, Bouchouari, Ekwah)

❖ Une attaque chirurgicale, 1er but pour Old, Boakye qui démarre en trombe comme la saison dernière…

● Des changements précoces (conséquence d’une prépa intense ?) qui ont déséquilibrés l’équipe

LE DOSSIER : Mercato, où est en l’ASSE ? (30 min)

● Point sur les arrivées officialisées : Jaber, Stojkovic, Traoré, Ferreira, Annan, Lamba, Duffus (à suivre) + levée d’OA : Bernauer et Cardona (+ Ekwah mais cas à part)

● Points sur les départs officialisés : Cornud, Sissoko, Pétrot, Wadji, Mouton, Abdelhamid, Briançon, Bladi, Fomba, Owusu, Fall)

● Un mercato qui va dans le bon sens ? Quel bilan provisoire à 20 jours de la clôture ?

● De nombreux départs et un dégraissage important : est-ce suffisant ou y’a-t-il encore du travail dans ce sens ?

● Satisfaits par le recrutement jusqu’à maintenant ? Quels manques dans l’effectif ?

● Les dossiers dans le sens des départs (dont les jeunes)

● Les dossiers dans le sens des arrivées

● Quelle place pour les jeunes cette saison : Gadegbeku, El Jamali, Traoré, N’Guessan, Mouton, Eymard…).

PROJECTION PROCHAIN MATCH : ASSE – RODEZ (5 minutes)

1er match à domicile, déjà plus de 30.000 billets reservés : une victoire nécessaire pour bien débuter la saison et tourner la page de l’affront de la saison dernière ?

Quelle composition d’équipe ?

Instant pronostics (on note les points cette saison :

- Si bon vainqueur (1 point)

- Si bon score (2 points)

- Si bon buteur (2 points)

Remerciements et mot de la fin