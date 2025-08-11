À quelques jours du coup d’envoi de la Ligue 1 2025-2026, la LFP dévoile les détails de Ligue 1+, sa nouvelle plateforme de diffusion. Entre offres promotionnelles, formules sans engagement et partenariats avec des géants comme Amazon Prime Video ou DAZN, voici tout ce qu’il faut savoir pour choisir l’abonnement qui vous correspond.

La naissance de Ligue 1+ est directement liée à la rupture anticipée du contrat avec DAZN. Sans diffuseur pour la majorité des matches, la Ligue de football professionnel n’a eu d’autre choix que de créer sa propre chaîne.

Seul beIN Sports conserve une affiche — celle du samedi à 17h — tandis que toutes les autres rencontres de Ligue 1 passeront désormais par cette nouvelle plateforme.

Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media, l’a répété : l’objectif est d’atteindre un million d’abonnés d’ici la fin de la première saison. Pour y parvenir, la Ligue a multiplié les canaux de distribution et soigné son contenu éditorial.

Des tarifs pensés pour séduire

Le lancement s’accompagne d’une offre choc : 9,99 € par mois pendant 3 mois, puis 14,99 €, pour toute souscription avant le 31 août avec engagement d’un an.

Une formule qui permet de profiter d’un prix attractif au début tout en garantissant la saison complète.

Pour les plus prudents, une formule sans engagement est proposée à 19,99 € par mois. Les jeunes de moins de 26 ans et les abonnés mobiles bénéficient d’offres spécifiques.

Où regarder Ligue 1+ ?

Dès le 11 août, il sera possible de s’abonner via :

L’application et le site Ligue 1+

Téléviseurs connectés Samsung

Opérateurs : Free et Bouygues Telecom au lancement, suivis d’Orange et SFR dès le lendemain

Plateformes partenaires : Amazon Prime Video, Molotov, DAZN…

Absent pour l’instant : Canal+, avec qui les négociations sont rompues.

Les offres partenaires

Amazon Prime Video :

Propose Ligue 1+ à 12,99 €/mois, engagement 12 mois, sans nécessité d’être abonné Prime. Un tarif fixe qui permet d’économiser 24 € sur l’année.

DAZN Foot Ultra :

Inclut Ligue 1+ + Serie A (Italie), Coupe et Supercoupe d’Italie, Eredivisie (Pays-Bas), Jupiler Pro League (Belgique), Betclic Élite (basket) et PFL (MMA). Tarif : 9,99 €/mois pendant 3 mois, puis 14,99 €, avec deux écrans simultanés.

Tableau comparatif des offres Ligue 1+