L’ASSE vient de frapper un grand coup sur le marché des transferts. Avec plus de 19 millions d’euros déjà investis depuis le 1er juillet, le club forézien vient d’inscrire son nom dans l’histoire en devenant l’équipe la plus dépensière de tous les temps en Ligue 2, effaçant des tablettes l’AS Monaco version Dmitriy Rybolovlev.

Un recrutement XXL pour viser la montée

La dernière signature en date, Strahinja Stojković, arrivée ce vendredi de l’Étoile Rouge de Belgrade contre environ 2,3 M€, porte à huit le nombre de recrues estivales des Verts. Le latéral serbe rejoint une liste déjà bien fournie : Chico Lamba (6 M€), João Ferreira (3 M€), Irvin Cardona (prêt avec option à 2,5 M€), Ebenezer Annan (2 M€), Mahmoud Jaber (2 M€), Maxime Bernauer (prêt avec option à 1,2 M€) et Lassana Traoré (montant non communiqué).

Jamais dans l’histoire de la Ligue 2 un club n’avait investi autant lors d’un seul mercato estival. Les Stéphanois écrasent même la concurrence actuelle, affichant un budget recrutement bien supérieur à celui de leurs rivaux pour la montée.

Un record vieux de 13 ans effacé par l'ASSE

Pour mesurer l’ampleur de l’exploit, il faut remonter à l’été 2012, quelques mois après le rachat de Monaco par Dmitriy Rybolovlev. Le club princier avait alors dépensé 18,45 M€ pour quatre recrues majeures : Lucas Ocampos (13 M€), Delvin N’Dinga (4 M€), Jakob Poulsen (1,2 M€) et Georgios Tzavellas (250 k€). Un record qui tenait depuis plus d’une décennie, et qui tombe aujourd’hui face à l’appétit du projet porté par Kilmer Sports Ventures.

La continuité d’une stratégie ambitieuse

Depuis son rachat en mai 2024, l’ASSE a clairement changé de dimension financière. L’été dernier, le club avait déjà réalisé le plus gros mercato de son histoire avec 23,1 M€ investis pour cinq renforts majeurs, dont Lucas Stassin (10 M€) et Zuriko Davitashvili (6 M€).

Cette année, le message est clair : mettre toutes les chances de son côté pour retrouver l’élite dès 2026. Avec un effectif renforcé dans toutes les lignes et une puissance de feu inédite en Ligue 2, les Verts assument pleinement leur statut de favori… et leur nouvelle place de leader des dépenses dans l’antichambre de la Ligue 1.