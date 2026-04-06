Après le match nul entre l’ASSE et Nancy (1-1), le Sainté Night Club revient ce soir sur une rencontre frustrante malgré le but de Stassin. Une émission riche attend les supporters des Verts, entre analyse, débats et enjeux de fin de saison.

L’AS Saint-Étienne a laissé filer deux points face à Nancy. Un match nul (1-1) qui laisse un goût amer malgré une série d’invincibilité qui se poursuit. Longtemps bousculés, les hommes de Philippe Montanier ont su réagir en fin de match grâce à Stassin. Mais la prestation globale interroge. C’est tout l’enjeu du Sainté Night Club n°216, diffusé ce soir, qui va revenir en profondeur sur cette rencontre. Avec Paul à la présentation, Alex et Bérenger sur le plateau, et Colin au chat, l’émission promet des échanges animés. Sans oublier un œil attentif sur le résultat du match Le Mans – Pau, déterminant dans la course à la montée.

ASSE – Nancy : un nul qui interroge

Le débat principal portera sur ce match face à Nancy. Faut-il retenir la force mentale de l’équipe, capable d’égaliser en fin de match ? Ou au contraire regretter une prestation globalement décevante ? Philippe Montanier lui-même s’est montré critique après la rencontre, pointant un contenu insuffisant malgré des statistiques favorables.

Le choix de titulariser Maubleu, malgré le retour de Larsonneur, sera aussi discuté. Une décision assumée par le coach, mais qui questionne. Autre point : la gestion des internationaux, comme Stassin, de retour tardif et visiblement marqué physiquement.

Sur le terrain, le système en 3-4-3, efficace contre Annecy, n’a pas convaincu. Nancy a su s’adapter avec un bloc bas et compact. Le retour au 4-3-3 à la pause apparaît comme un tournant. Un ajustement tactique salué, preuve de la capacité d’adaptation de Montanier.

Les chroniqueurs reviendront également sur les performances individuelles. Cardona confirme son retour en forme. À l’inverse, Davitashvili et Appiah ont été en difficulté. Les entrées de Moueffek et Lamba pourraient rebattre les cartes.

Un sprint final sous pression

Au-delà du match, l’émission abordera le sprint final. Il ne reste que cinq matchs. Et ce nul pourrait peser lourd. L’ASSE avait l’occasion de se rapprocher de Troyes. Une opportunité manquée.

Malgré tout, les Verts gardent une position favorable. Avant le résultat de Le Mans – Pau, ils comptent quatre points d’avance sur le troisième. De quoi viser la montée directe, sans se contenter des play-offs.

Mais des questions persistent. Quel système adopter ? Le 3-4-3 doit-il être abandonné ? La hiérarchie des gardiens est-elle remise en cause ? Lamba peut-il s’imposer en défense ? Et au milieu, Moueffek peut-il bousculer la hiérarchie ?

Enfin, l’émission évoquera un sujet brûlant : le projet de dissolution des groupes ultras. Une menace qui pourrait peser sur l’environnement du club dans ce sprint final.

Dunkerque en ligne de mire pour l’ASSE

Impossible de conclure sans se projeter. Le prochain match face à Dunkerque sera crucial. Les Nordistes sont en grande difficulté, avec une série négative inquiétante. L’ASSE devra s’imposer dans un Chaudron privé de son Kop Sud.

L’objectif est clair : rester invaincu et continuer à croire à la montée directe. Avec huit matchs sans défaite, les Verts veulent prolonger la série. Et pourquoi pas rêver du titre.

Le Sainté Night Club proposera aussi ses pronostics pour cette fin de saison. Avec une bataille à trois pour la montée directe, chaque point comptera.