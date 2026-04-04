L’ASSE a concédé un match nul frustrant face à Nancy (1-1), malgré une domination globale et de nombreuses occasions manquées. Un résultat qui laisse des regrets côté stéphanois.

Dès le coup d’envoi, les Verts sont surpris. Nancy frappe fort d’entrée et prend rapidement l’avantage. Sur une longue ouverture, la défense stéphanoise est prise de vitesse. Fdaouch s’engouffre dans l’espace, efface son vis-à-vis et ajuste parfaitement le gardien d’un tir précis dans le petit filet. Après seulement quelques minutes, l’ASSE se retrouve déjà menée.

Ce scénario complique immédiatement la tâche des hommes de Philippe Montanier. Pourtant, la réaction ne tarde pas. Les Stéphanois monopolisent le ballon et imposent leur rythme. La possession tourne largement en leur faveur, mais cela reste sans réel danger. Nancy, bien en place, ferme les espaces et joue les transitions avec discipline.

Une domination stérile de l'ASSE

Au fil des minutes, l’ASSE accentue sa pression. Mais les occasions franches se font rares. Les Verts manquent de justesse dans les derniers mètres. Juste avant la pause, une opportunité en or se présente enfin.

Cardona provoque dans la surface et obtient un penalty après un contact. Une chance idéale pour revenir au score. Mais Davitashvili bute sur Enzo Basilio. Le gardien nancéien réalise une superbe parade et maintient son équipe devant à la pause.

Au retour des vestiaires, Philippe Montanier décide de changer les choses. Le système évolue vers un 4-3-3 plus offensif. Plusieurs changements viennent dynamiser le jeu, tandis que la défense est réorganisée après une blessure.

Stassin sauve les Verts

La seconde période est à sens unique. L’ASSE pousse, insiste, mais tombe sur un Basilio en grande forme. Lucas Stassin pense égaliser mais manque le cadre en excellente position. Les occasions s’enchaînent, sans réussite.

Nancy plie mais ne rompt pas. À chaque tentative, le portier adverse répond présent. Même sur une frappe puissante en fin de match, il sort une parade impressionnante.

Il faut finalement attendre les dernières secondes pour voir les Verts être récompensés. Dans le temps additionnel, Cardona déborde et adresse un centre parfait. Stassin surgit et place une tête imparable. L’ASSE arrache l’égalisation au bout du suspense.

Un but tardif qui évite la défaite, mais qui ne masque pas les regrets. Les Stéphanois ont dominé, mais ont cruellement manqué d’efficacité. Un match nul frustrant dans la course aux objectifs.