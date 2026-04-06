Après avoir échappé de peu à une dissolution la saison dernière, les Green Angels et les Magic Fans sont de nouveau en danger. Une procédure du ministère de l'Intérieur est en cours et un passage en commission est prévu le 13 avril. Face à ces menaces de dissolution, les soutiens se multiplient, en France mais pas que.

Au niveau politique d'abord, certaines prises de position sont à souligner. Le député socialiste de la Loire, Pierrick Courbon, est notamment très engagé sur le sujet. « Il faut lutter contre toute forme de violence dans une enceinte sportive et aux abords mais la dissolution est une mauvaise réponse à un vrai problème. À l'heure où faire un plein d'essence coute un bras et demi, notre pays a d'autres priorités que de faire tomber la foudre sur les supporters de Saint-Étienne », déclarait-il au micro d'Ici Saint-Etienne Loire.

Des messages contre la dissolution des groupes de supporters de l'ASSE

Mais c'est dans les stades de football que les messages de soutien ont été les plus nombreux ce week-end. Les ultras nancéiens, pourtant adversaires de l'ASSE samedi soir, ont notamment déployé une banderole assez parlante : « Aujourd'hui comme demain, liberté pour Sainté ! » (voir photo ci-dessous).

Les ultras de Nancy solidaires avec les Green Angels et les Magic Fans : « Aujourd'hui comme demain, liberté pour Sainté ! » 💚 📸 @MarillierJeremy pic.twitter.com/YKFQ212PiZ — Ferveur Verte (@FerveurVerte_) April 4, 2026

Les supporters de l'ASNL n'ont toutefois pu apporter un soutien total aux stéphanois. Le compte @asnlfans sur X révèle en effet qu'un « autre message concernant le projet de dissolution des deux groupes de supporters stéphanois a été interdit à l'entrée du stade Marcel Picot. » Celui-ci s'attaquait plus directement au gouvernement : « Dissolutions arbitraires : Le gouvernement pyromane cherche des boucs émissaires ».

D'autres groupes ultras se sont aussi montrés solidaires avec les Green Angels et les Magic Fans. « Non aux dissolutions de groupes de supporters », pouvait-on lire dans les tribunes du FC Metz dimanche après-midi. En déplacement, les Ultramarines, amis des Magic Fans, se sont également prononcés contre les dissolutions. De l'autre côté de la frontière, en Allemagne, les ultras de Kaiserslautern étaient aussi mobilisés : « Contre la répression ! Liberté pour les ultras », tout comme ceux de Fribourg : « En France, en Allemagne, partout : liberté pour les ultras ! ».

Rassemblement prévu samedi

De leur côté, les groupes de supporters stéphanois ne comptent pas rester attentistes. Dans un communiqué, les Green Angels et les Magic Fans prévenaient la semaine dernière : « Des annonces auront lieu dans les prochains jours, nous demandons à chacun d'être le plus réactif possible. Plus encore que l'an dernier, nous aurons besoin de chacun d'entre vous pour qu'enfin le Chaudron fasse entendre sa voix à ceux qui ne veulent pas l'écouter. »

Un grand rassemblement a depuis été planifié. Ce samedi 11 avril, les Stéphanois se retrouveront au Parc François Mitterrand, dès 16h30, avant le match de l'ASSE face à l'USL Dunkerque. Uni, le Peuple Vert se mobilisera contre la dissolution de ses groupes de supporters, toujours avec le même slogan : « Le Chaudron ne se dissout pas ! »