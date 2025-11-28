Courtisé en Europe, Lucas Stassin a suscité l’intérêt d’un grand club étranger ces derniers jours. L’ASSE a été approchée, mais la réponse stéphanoise a surpris jusque de l’autre côté du Rhin. Entre ambition sportive et valorisation record, le dossier a rapidement pris une tournure inattendue.

Lucas Stassin continue d’attirer les regards. À seulement 20 ans, l’attaquant belge, malgré des performances en dents de scie, confirme semaine après semaine qu’il est l’un des talents les plus courtisés de Ligue 2. Son potentiel n'a pas échappé à plusieurs clubs européens, et l’un d’entre eux est récemment passé à l’action pour tenter de sonder la disponibilité du buteur stéphanois.

L’ASSE, engagée dans la course à la montée, savait que son avant-centre suscitait des convoitises. Mais l’identité du club venu frapper à la porte et les conditions de ce premier contact ont confirmé à quel point Stassin a changé de dimension.

Le profil de Stassin affole les recruteurs

Avec quatre buts et trois passes décisives en treize matchs cette saison, Stassin pèse dans l’attaque des Verts. Il n’a pourtant joué que 55 % du temps de jeu disponible, mais reste impliqué dans plus d’un cinquième des buts de son équipe. Sa mobilité, sa qualité technique, sa capacité à finir du droit, du gauche ou de la tête et son potentiel encore loin d’être pleinement exploité en font un joueur suivi partout en Europe.

Son arrivée à Saint-Étienne en 2024 pour dix millions d’euros avait déjà marqué les esprits. Depuis, sa valeur n’a cessé d’augmenter. Les recruteurs le savent, et l’un d’entre eux a décidé de passer à l’offensive.

Le club intéressé ? Stuttgart, séduit… puis refroidi

Selon les informations de Sky Sport, le club en question n’est autre que le VfB Stuttgart, actuel cador de Bundesliga et toujours très actif dans le développement de jeunes talents offensifs. C'est également un club dont il avait déjà été question cet été. Les dirigeants allemands ont officiellement pris contact pour connaître la position de l’ASSE concernant un transfert de Stassin. L’intérêt est réel, les discussions ont eu lieu, mais elles n’ont pas duré longtemps.

Une réponse monstrueuse venue du Forez

Face à cet intérêt venu d’Allemagne, l’ASSE a été d’une clarté absolue. Pour commencer à discuter, il faudrait jusqu’à quarante millions d’euros. Une somme impossible pour Stuttgart, qui a immédiatement reculé.

La position stéphanoise est limpide : Stassin n’est pas à vendre cet hiver. Le buteur est sous contrat jusqu’en 2028, avec une option supplémentaire, et représente un atout majeur pour la montée. Le club ne veut absolument pas fragiliser son projet sportif.

Du côté du VfB, l’urgence n’est d’ailleurs pas totale. Deniz Undav, auteur d’un triplé récent face au Borussia Dortmund, porte l’attaque et limite le besoin immédiat d’un renfort majeur. Le club allemand réfléchit à l’arrivée d’un attaquant, mais n’ira pas chercher un titulaire supplémentaire.

Une certitude : Stassin ne bougera pas en janvier

L’approche allemande confirme une chose : la valeur de Stassin explose. Mais elle confirme aussi la solidité de la position stéphanoise. L’ASSE veut monter, et n’a aucune raison de se priver de son avant-centre le plus complet.

À moins d’une offre démesurée, impossible à refuser, ce qui ne semble exister pour aucun club à l’heure actuelle, Lucas Stassin terminera la saison à Saint-Étienne. Et au vu de la trajectoire de sa carrière, ce n’est peut-être que le début des convoitises venues d’Europe. Peut-être également le début d'un bras de fer avec le buteur qui, rappelons-le, se ressent d'un mollet depuis 15 jours...