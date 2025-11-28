Le 8e tour de la Coupe de France arrive à grands pas et promet un week-end chargé pour les seize clubs de Ligue 2 encore en lice. Programmé les 28, 29 et 30 novembre, ce nouvel échelon marque la dernière étape avant l’entrée en scène des clubs de Ligue 1 en décembre. Les clubs de l’antichambre du football français auront donc une ultime occasion de poursuivre leur parcours avant de se frotter, potentiellement, à l’élite. Focus sur le calendrier des clubs de Ligue 2.

Ce 8e tour offrira plusieurs affiches intéressantes, à commencer par un duel entre pensionnaires de Ligue 2 : Annecy recevra Grenoble vendredi soir pour un match qui s’annonce accroché entre deux équipes qui se connaissent bien. Nancy sera également sur le pont dès le vendredi, sur la pelouse de Sarreguemines, dans une rencontre où les Lorrains seront attendus au tournant après leur qualification autoritaire au tour précédent.

Le Red Star au fin fond du Haut-Rhin pour un match piège !

Le samedi verra un véritable marathon se dérouler aux quatre coins du pays. Reims se déplacera à Torcy dès le début d’après-midi, tandis qu’Amiens affrontera Reims Sainte-Anne dans un derby régional qui sent bon la Coupe. Montpellier sera lui aussi sur la route, attendu du côté de Montceau pour une opposition face à une équipe de Régional 1 en pleine dynamique. Rodez tentera de poursuivre son aventure à Canet-en-Roussillon, tandis que le Red Star se rendra à Biesheim, tombeurs de Haguenau au tour précédent.

Plus tard dans l’après-midi, Bastia se déplacera à Saint-Malo pour une rencontre piégeuse face à une formation de National 2, alors que Laval bénéficiera du rare avantage de recevoir, face à Saint-Pauloise, venue tout droit de La Réunion. Dunkerque, Guingamp, Pau et Le Mans seront également sur les terrains métropolitains à l’heure du goûter, dans des rencontres où la hiérarchie devra être assumée pour rejoindre les 32e de finale de cette coupe de France 2026.

Les Verts rendent visite à Écotay-Moingt... à Geoffroy-Guichard

Le point d’orgue de cette journée du samedi sera le déplacement de l’AS Saint-Étienne à Geoffroy-Guichard, mais en tant que "visiteurs administratifs", face à l’US Écotay-Moingt. Une affiche attendue, synonyme de derby ligérien historique, qui promet une affluence exceptionnelle malgré l’écart de niveau entre les deux clubs.

Le lendemain, Troyes fermera le bal avec un déplacement chez l’Union Foot de Touraine, une équipe de National 3 qui rêve d’un exploit face au leader de Ligue 2.

Ce 8e tour arrive après un 7e tour très largement dominé par les clubs de Ligue 2, dont la majorité s’est qualifiée sans trembler. Annecy, Grenoble, Amiens, Troyes, Bastia, Rodez, Guingamp, Le Mans, Laval, Pau ou encore l’ASSE ont tous validé leur billet, certains avec autorité, d’autres au terme de séances de tirs au but. Seuls Clermont et Boulogne ont été éliminés, victimes de la magie de la Coupe dans des rencontres accrochées.

Il faudra désormais se montrer solide une nouvelle fois avant de basculer vers les 32es de finale de la coupe de France, programmés le 20 décembre, moment où les clubs de Ligue 1 feront leur apparition. Pour ceux de Ligue 2, l’enjeu est double : continuer de rêver… et espérer s’offrir, pourquoi pas, un très gros morceau juste avant les fêtes.

Le calendrier complet des rencontres de coupe de France pour les clubs de Ligue 2