À quelques heures de la fin du mercato, l’AS Saint-Étienne aborde la dernière ligne droite avec sérénité. Le club se montre confiant quant à l’avenir de Lucas Stassin et cible encore un renfort au milieu de terrain. Fin de mercato paisible à l'ASSE ?

Courtisé par Rennes, Lucas Stassin aurait fait l’objet d’une offre importante cette semaine mais les bretons ont finalement signé Esteban Lepal et Conrad Harder. Pour l'heure, l’ASSE se montre confiante quant à la conservation de son jeune attaquant belge, considéré comme un atout majeur du projet sportif. Courtisé en début de mercato par Stuttgart, les allemands pourraient revenir à la charge avec la vente de leur buteur Nick Woltemade à Newcastle.

Malgré l’intérêt de clubs plus huppés, les Verts ne comptent pas céder et misent sur le joueur pour franchir un cap cette saison.

Peu de mouvements attendus d'ici à la fin du mercato

Après un été déjà marqué par de nombreux investissements, l’ASSE ne prévoit pas de sortir le chéquier dans les derniers jours du marché. La stratégie est désormais claire : stabiliser l’effectif et ajuster un seul poste jugé prioritaire.

Le club cherche avant tout un prêt avec option d’achat, afin de limiter les dépenses tout en gardant la possibilité de s’engager à long terme si l’opération s’avère concluante.

C'est dans cette optique que Jonathan Varane a été sondé cette semaine par Alexandre Lousberg. Une piste qui ne se concrétisera pas puisque QPR n'est pour l'heure pas vendeur malgré l'intérêt du joueur.

Un milieu défensif polyvalent ciblé par l'ASSE

Le secteur ciblé est bien identifié : un numéro 6 capable de jouer plus haut si nécessaire. Cette polyvalence est jugée essentielle pour ne pas être trop dépendant de Pierre Ekwah, dont l’absence prolongée fragilise l’entrejeu de l'ASSE. Elle permettrait à Mahmoud Jaber de jouer un cran plus haut sur le terrain. Au poste pour lequel il a été recruté cet été.

Les dirigeants travaillent sur ce dossier et des échanges sont prévus avec Ekwah dans les prochains jours pour clarifier la situation. La volonté affichée est claire : avancer avec le joueur et trouver la meilleure solution dans ce contexte délicat.

Si Varane ne devrait pas être l'heureux élu, il correspond au profil ciblé.

Dernière ligne droite pour les Verts

Conserver Stassin et sécuriser un renfort au milieu : voilà le double objectif des Verts avant la clôture du mercato. Avec déjà un effectif largement remodelé cet été, l’ASSE souhaite désormais trouver l’équilibre parfait pour entamer la saison avec ambition et sérénité.

Par ailleurs, Yvann Maçon, Dylan Batubinsika et Benjamin Bouchouari restent encore et toujours dans l'attente d'un départ. Pour rappel, le mercato fermera ses portes ultérieurement en Turquie...