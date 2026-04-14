Note maximale de la journée, cinq tirs, trois passes clés, neuf centres. Zuriko Davitashvili a rendu une copie XXL contre Dunkerque samedi soir. Le Géorgien entre logiquement dans l'équipe type de la J30 de Ligue 2 avec la note stratosphérique de 9.9 sur Sofascore.

L'ASSE a fait le travail samedi. Victoire 2-1 face à Dunkerque, trois points précieux dans la course au titre. Et dans cette performance collective, un homme s'est particulièrement distingué. Zuriko Davitashvili a été le meilleur joueur de la journée en Ligue 2, toutes équipes confondues. Sa note de 9.9 sur Sofascore le place au sommet du classement individuel de cette J30.

Une performance complète dans tous les secteurs

Les statistiques de Davitashvili contre Dunkerque sont celles d'un joueur qui a été partout. Côté tirs d'abord : 5 tentatives au total, 1 but, 1 cadré, 2 bloqués, 1 grosse occasion ratée. Il a essayé, insisté, pesé constamment sur la défense dunkerquoise tout au long du match — à la 21e, 56e, 65e, 66e et 87e minute.

Côté passes, le tableau est encore plus impressionnant. 46 passes tentées, 37 réussies (80%). 25 passes dans la moitié adverse sur 32 tentées (78%). 12/14 dans sa propre moitié (86%). 2 passes longues réussies sur 2 (100%). Et surtout : 9 centres tentés dont 3 réussis, et 3 passes clés. Un travail offensif constant, intense, qui a mis Dunkerque sous pression pendant 90 minutes.

Davitashvili : Le meilleur de la journée, une note record

9.9. C'est la note attribuée par Sofascore à Davitashvili pour cette rencontre. C'est tout simplement la meilleure note de la J30 en Ligue 2, devant D. Durand du Red Star (9.6), Q. Braat (9.0), B. Bokangu de Nancy (8.9) et J. Ruiz de Pau (8.3).

Une performance qui le propulse logiquement dans l'équipe type de la journée, en pointe d'attaque aux côtés de Bokangu (Nancy) et Arconte (Rodez). Une ligne d'attaque qui résume parfaitement la richesse offensive de la Ligue 2 en ce moment.

L'équipe type complète de la J30

L'équipe type Sofascore de cette J30 est la suivante :

Gardien : Q. Braat (9.0)

Défenseurs : J. Ruiz — C. Vidal — I. M'Bahia

Milieux : D. Durand — M. Saka — T. Leoni — F. Tomi

Attaquants : Z. Davitashvili — B. Bokangu — T. Arconte

Un onze dominé par des joueurs qui ont su faire la différence dans leurs matchs respectifs. Et avec Davitashvili en tête de liste, les Verts peuvent être satisfaits. Leur ailier géorgien continue d'afficher un niveau qui dépasse le cadre de la Ligue 2.

Davitashvili, un atout majeur dans la course au titre

Ce n'est pas une performance isolée. Davitashvili est l'un des joueurs clés de cette ASSE dans la course à la montée. Sa capacité à créer, à centrer, à tirer et à peser dans le dernier tiers fait de lui un élément différenciant dans le système de Philippe Montanier. Et ce type de performance individuelle, dans un moment charnière de la saison, envoie un message clair aux adversaires.

Il reste quatre journées. L'ASSE est à un point de Troyes. Et Davitashvili est en feu.

Source : Sofascore