Lucas Stassin ne quittera pas l’ASSE si facilement. En interne, le message est clair : seul un club capable de formuler une offre "déconnectée du marché" pourra espérer rafler le buteur belge. Une position ferme qui pourrait peser lourd dans le mercato des Verts. Le Paris FC reste à l’affût pour recruter le jeune buteur stéphanois.

Alors que le mercato bat son plein, l’AS Saint-Étienne continue de faire l’objet de convoitises. Et au cœur des rumeurs figure un nom bien connu du Peuple Vert : Lucas Stassin. Auteur de 12 buts la saison dernière sous le maillot stéphanois, l’attaquant belge de 20 ans attire l’attention, en France comme à l’étranger. Pourtant, malgré ses envies d’ailleurs, l’ASSE ne semble pas décidée à le lâcher si facilement.

Une position très claire en interne

Selon les informations du journal Le Progrès, la direction du club forézien ne compte pas céder son jeune buteur à n’importe quel prix. Une source interne évoque même un départ possible « uniquement en cas d’offre déconnectée du marché ». Une expression qui en dit long sur les intentions de la direction : sauf offre hors normes, Stassin restera à Sainté.

Cette posture ferme s’explique par la valeur sportive du joueur, mais aussi par le contexte global. Alors que l’ASSE vise la montée en Ligue 1 et doit reconstruire offensivement après les départs d’Ibrahim Sissoko et Ibrahima Wadji, perdre Lucas Stassin sans compensation majeure serait un non-sens sportif. L'arrivée du jeune Duffus, comme annoncé en exclusivité sur peuple Vert, n'y change rien.

Une préparation contrariée… mais un retour annoncé ?

Pour l’instant, Lucas Stassin n’a pas encore participé aux rencontres amicales de l’été. Opéré début juin, il poursuit sa remise en forme et n’a pas été aligné face à Étoile Carouge (3-1) ni contre Troyes (1-0). Mais selon les quelques indications, il aurait pu faire son retour vendredi dernier face au Servette Genève, à 19h30 à Aix-les-Bains. Avant la rencontre face au Paris FC, le belge ne figure toujours pas dans le groupe stéphanois…

Sa situation reste floue, et des envies de départ sont bien présentes. Mais à ce jour, aucune offre concrète n’a été jugée suffisante par le club. Un signal clair envoyé à ses prétendants, alors que le marché est plutôt calme sur le segment des attaquants de moins de 20 ans avec de telles statistiques.

Chico Lamba attendu, Duffus en approche… mais Stassin reste central

Si Chico Lamba, nouveau défenseur central portugais, a pu faire ses débuts face au Servette, et que Joshua Duffus est tout proche de signer, le cas Stassin reste un élément central du projet d’Eirik Horneland. Le technicien norvégien apprécie le profil du joueur et sait qu’il peut en faire un élément clé de son animation offensive. En parallèle, son profil complémentaire à Irvin Cardona pourrait offrir aux Verts une attaque compétitive et équilibrée pour viser la montée.

Un départ de Stassin forcerait donc l’ASSE à se remettre en quête d’un buteur de qualité – un exercice toujours délicat en plein été, d’autant plus sans garanties sur le rendement immédiat d’un remplaçant.

Stassin plan B du Paris FC

Le Paris FC cherche un numéro 9 pour la saison 2025-2026. Ce n’est un secret pour personne, le promu francilien rêve de Mathis Abline. Le FC Nantes se montre gourmand en réclamant environ 40 millions d’euros. Somme que ne serait pas prêt à mettre le futur adversaire de l’ASSE en amical selon Sacha Tavolieri.

Toujours selon le journaliste, le plan B du club parisien s’appelle Lucas Stassin. Le 2ème de Ligue 2 de la saison 2024-2025 a les moyens de recruter l’ancien buteur d’Anderlecht. Si la piste menant au buteur canari vient à échouer, il faudra parvenir à convaincre l’ASSE, qui ne semble pas déterminé à le vendre. Le Paris FC aurait aussi envisagé Georges Mikautadze, mais Lyon en demande 35 millions…

🇫🇷🔵 Le Paris FC espère toujours Mathis Abline! Stéphane Gilli en a fait sa priorité mais le club parisien n’excédera pas €25M pour son buteur. 🇧🇪 Lucas Stassin est l’autre piste concrète. 🇬🇪 Georges Mikautadze, pour qui l’#OL veut €35M, devrait être trop cher. #mercato #PFC pic.twitter.com/ntb6BarPh1 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 24, 2025