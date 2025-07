C'est le dossier brulant de ces derniers jours. Yvann Maçon va rejoindre le Servette Genève. On en sait plus sur les modalités de départ du latéral guadeloupéen vers la Suisse.

L’AS Saint-Étienne s’apprête à enregistrer le départ de Yvann Maçon au Servette FC, pensionnaire de Super League suisse. Selon Footmercato, le joueur est déjà sur place à Genève et sa signature est prévue pour ce vendredi 25 juillet.

Si l’ASSE le libère sans indemnité, elle a négocié un pourcentage à la revente qui pourrait lui rapporter. L’opération pourrait sembler anodine : pas de montant de transfert, un joueur laissé libre… mais ce serait mal connaître la stratégie mise en place par le board stéphanois. L’ASSE a négocié un pourcentage à la revente, une clause de plus en plus fréquente pour limiter la perte sèche sur un joueur non prolongé.

Un choix pragmatique : Maçon, sous contrat jusqu’en 2027, ne faisait plus partie des plans à long terme du club, et son départ permet à la fois d’alléger la masse salariale et de potentiellement bénéficier d’un retour sur investissement différé.

Une clause de revente qui pourrait rapporter à l'ASSE

Même si Maçon rejoint Genève libre, le Servette est un club européen régulier, exposé aux Coupes d’Europe, et connu pour ses bonnes ventes. Si le latéral brille sous ses nouvelles couleurs, un transfert futur pourrait s’envisager dans les six chiffres, voire plus. Dans ce cas, l’ASSE, selon la nature du pourcentage négocié, pourrait récupérer entre plusieurs centaines de milliers d'euros, voire davantage.

Cela démontre aussi la volonté des dirigeants de ne plus "laisser partir gratuitement" leurs éléments sans contrepartie intelligente, même indirecte.

Une opportunité pour Maçon, un message clair pour le mercato stéphanois

Pour Yvann Maçon, ce transfert représente une opportunité de relancer sa carrière à l’étranger, dans un club ambitieux. Côté ASSE, ce départ n’est pas qu’un allègement d’effectif. C’est aussi un modèle de gestion sportive, dans une période où le club construit son effectif pour remonter en Ligue 1.

Avec plusieurs autres joueurs susceptibles de quitter le Forez cet été, le cas Maçon pourrait faire figure de modèle pour d’autres dossiers en cours. La cellule de recrutement, de son côté, travaille déjà sur un remplaçant au poste de latéral droit. Plusieurs noms ont déjà fuité comme Paul Joly, Tony Strata, Giorgi Gocholeishvili et Max Johnston.

