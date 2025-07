Alors que l’AS Saint-Étienne enchaîne les séances pour affiner sa préparation estivale, le mercato, lui, ne connaît aucun temps mort. Plusieurs recrues sont déjà venues renforcer l'effectif d'Eirik Horneland. Et nombreux sont les joueurs à avoir déjà quitté le forez. Mais les dirigeants Stéphanois ne semblent pas vouloir s'arrêter en si bon chemin. Analyse de Romain et Sylvain dans notre dernier point mercato sur Youtube.

L'ASSE prête à lâcher Bouchouari cet été ?

Benjamin Bouchouari fait ses bagages. À l'aube d'un retour en Ligue 2, le milieu de terrain de poche pourrait bien ne pas être de la partie la saison prochaine. Trabzonspor serait en passe de finaliser sa signature avec une première offre de 3 millions d'euros d'emblée refusée par l'ASSE. Les Stéphanois en demandent 5 pour laisser partir son joueur.

"On peut imaginer qu’un accord soit trouvé assez rapidement, quelque part entre ces deux montants, affirme alors Romain, rédacteur pour Peuple Vert. Dernièrement, en Turquie, on évoquait une entente autour de 3,5 millions. Restons prudents, mais on peut être raisonnablement confiants quant à une issue positive du dossier."

En fin de contrat au 30 juin 2026, un départ est privilégié en interne. "Je pense pas que le problème soit vraiment sportif, c’est plutôt une question contractuelle, rajoute Sylvain. On parle d’un joueur qui arrive en fin de contrat dans un an, qui a quand même une petite valeur marchande notamment grâce à ses trois saisons. Aujourd’hui, le club est face à un dilemme : soit il prolonge, soit il vend. Et j’ai l’impression que ni le joueur ni le club n’envisagent une prolongation."

Du haut de ses 23 ans, le milieu de terrain n'a pas évolué comme espéré. Avec certes un bagage technique remarquable et une forte activité au milieu de terrain, le marocain affiche encore bien trop de lacunes pour assurer l'avenir de l'entre-jeu stéphanois.

Le Servette FC fait son mercato dans le Forez !

Dernier adversaire des Verts en date, le Servette de Genève était venu à bout de l'ASSE vendredi dernier (2-3). Mais pas de quoi refroidir les Suisses. Le club pensionnaire de Super League suisse a entamé des discussions avec les dirigeants Stéphanois pour acquérir Yvann Maçon. L'arrière droit est même attendu dans les prochains jours pour parapher son contrat avec le SFC, révèle l'Equipe.

Une opportunité de carrière pour le latéral, alors relégué sur le banc la saison précédante en Ligue 1. Le club Suisse pourrait bien offrir au latéral une première expérience en Europe à 26 ans. "En cas de non défaite la semaine pro contre Plzen, ils sont déjà assurés de jouer au moins la Conférence League. C’est pas rien, et ça peut clairement peser dans la balance pour attirer des joueurs, voire pour les convaincre de faire un petit effort financier pour vivre une aventure européenne."

Une chose est certaine, l'avenir du latéral s'écrit dorénavant loin du forez.

Paul Joly se rapproche d'une signature à l'ASSE !

Après les signatures de Chico Lamba, de Mahmoud Jaber ou encore les transferts définitifs d'Irvin Cardona et de Maxime Bernauer, l'ASSE a fait de Paul Joly sa priorité au poste de latéral droit. En fin de contrat en juin 2027, l'Auxerrois ne sera pas retenu par l'AJA et souhaite rejoindre le forez. "Ce n’est pas encore bouclé. Il faut d’abord faire de la place, et le dossier est lié à ceux de Maçon", affirme alors Romain.

Avec déjà plusieurs saisons en Ligue 2 dans les pattes, Paul Joly apportera une expérience essentielle en seconde division. "Les dirigeants savent ce qu’il faut pour remonter en Ligue 1, et Joly fait partie des bons latéraux droits du championnat la saison passée. On ne parle pas d’un crack, mais d’un joueur sérieux, bien formé défensivement, qui a déjà montré qu’il était au-dessus du niveau moyen de la Ligue 2. Pas encore prêt pour la L1, mais clairement en haut du panier en L2."

Nouveau point mercato sur Youtube !