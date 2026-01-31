L’ASSE tient une nouvelle recrue prometteuse. Selon nos informations, les Verts ont bouclé l’arrivée d’Adam Baallal. Le jeune milieu marocain va s’engager sur la durée avec le club du Forez. Un pari clair sur l’avenir, fidèle à la nouvelle stratégie stéphanoise.

L’ASSE poursuit sa reconstruction avec méthode. Le club cible des profils jeunes, à fort potentiel, capables de grandir à Geoffroy-Guichard. Adam Baallal coche toutes les cases. À seulement 18 ans, il s’apprête à franchir un cap important. Son arrivée s’inscrit dans une vision long terme assumée par la direction.

Les décideurs stéphanois ont été convaincus par le profil du joueur, sa marge de progression et sa maturité malgré son jeune âge.

Adam Baallal, un milieu suivi de près par l'ASSE

Formé à l’Académie Mohammed VI, Adam Baallal est considéré comme l’un des milieux les plus prometteurs de sa génération au Maroc. Il s’est notamment illustré lors du tournoi international annuel de l’académie. Un rendez-vous très observé par les recruteurs européens.

Sur le terrain, Baallal séduit par sa qualité technique, son intelligence de jeu, sa capacité à jouer juste sous pression. Il sait se projeter, mais aussi sécuriser l’entrejeu. Des qualités qui ont rapidement attiré l’œil de l’ASSE.

Une trajectoire déjà bien lancée malgré son jeune âge

Avant de se rapprocher de Saint-Étienne, Adam Baallal avait rejoint l’Union Touarga Sport. Il y a connu ses premières minutes en Botola Pro Inwi. Une étape importante dans son développement.

Sur le plan international, le milieu central compte déjà 8 sélections avec le Maroc U18 odont-il a été le capitaine en 2024. Aucun but, mais un rôle clé dans l’équilibre du jeu. Son profil est suivi de près par les instances marocaines. Selon nos informations, ce joueur est venu en essai cette saison à l'ASSE. Il est prévu qu'il évolue avec la réserve de l'ASSE

À noter également un détail qui parle aux recruteurs européens. Adam Baallal est le frère cadet d’Abdellah Baallal, joueur du Clermont Foot. Un environnement familial déjà habitué au football professionnel.

Avec cette signature, l’ASSE confirme sa volonté de bâtir un effectif jeune, structuré et tourné vers l’avenir. Adam Baallal arrive sans pression immédiate. Mais avec un potentiel évident à exploiter.

Fiche joueur – Adam Baallal