À quelques heures du match ASSE – Laval au stade Geoffroy-Guichard, l’émission d’avant-match de Peuple Vert a mis en lumière la méthode Montanier. Un changement profond par rapport à l’ère Horneland, avec une préparation ultra ciblée sur l’adversaire et une réorganisation totale du staff.

Ce samedi à 20h, l’ASSE reçoit le Stade Lavallois dans le Chaudron. Un rendez-vous important dans la saison des Verts. Mais au-delà de l’enjeu sportif immédiat, c’est surtout la nouvelle dynamique impulsée par Philippe Montanier qui attire l’attention.

Lors de l’avant-match proposé par Peuple-Vert.fr, les chroniqueurs ont longuement évoqué cette semaine de travail. Romain l’a résumé d’une phrase forte : « Quand tu changes d’entraîneur, c’est toujours l’électrochoc qui est recherché. Il y a une manière de travailler qui est vraiment différente. On se prépare vraiment en fonction de l’adversaire. »

Un constat partagé autour de la table. L’ASSE ne fonctionne plus comme ces derniers mois. Le staff analyse, dissèque et anticipe.

ASSE : Montanier mise sur l’analyse totale

La rupture avec la méthode d’Eirik Horneland est nette. Sylvain l’a expliqué sans détour : « Horneland ne travaillait pas beaucoup sur l’analyse de l’adversaire. Il voulait imposer sa façon de jouer. »

Aujourd’hui, le paradigme a changé. Philippe Montanier adapte son plan de jeu à chaque opposition. Le degré de précision impressionne en interne. Exemple concret donné par les chroniqueurs : l’analyse du coup d’envoi de Montpellier la semaine passée. Un simple choix de botter directement en touche a été étudié.

On parle ici d’un travail qui vise à réduire l’incertitude au minimum. Chaque détail compte. Les coups de pied arrêtés font l’objet de séances spécifiques. La formation est intégrée dans la réflexion globale. L’objectif est clair : contrôler un maximum de paramètres avant le coup d’envoi.

Cette méthode tranche avec la précédente philosophie. Elle s’inscrit dans une logique pragmatique. On observe, on analyse, on adapte.

Un staff impliqué et des rôles clarifiés

Autre changement notable : l’organisation du staff technique. Montanier a redéfini les missions. Sylvain a souligné que "même sur le terrain, il y a des groupes séparés. L’adjoint Lievre travaille spécifiquement avec les défenseurs. Ilan encadre les attaquants. Chaque secteur bénéficie d’un accompagnement ciblé. Ce fonctionnement compartimenté apporte de la lisibilité et de la responsabilité."

Romain a insisté sur un point essentiel : « Montanier essaie de remobiliser les joueurs mais aussi l’ensemble du staff en les impliquant pleinement dans les séances. Chacun a sa place. »

Ce discours renvoie à une notion fondamentale : l’enjeu collectif. L’ASSE sort de mois compliqués. La reconstruction passe autant par le terrain que par l’état d’esprit.

Face à Laval, les supporters scruteront évidemment le résultat. Mais ils observeront aussi les signaux envoyés par cette nouvelle méthode. Organisation défensive, phases arrêtées, adaptation tactique… Les marqueurs du “style Montanier” pourraient déjà être visibles dans le Chaudron.