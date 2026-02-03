Le mercato est officiellement clos en France. L'ASSE s'est montrée particulièrement active sur le marché des transferts cet hiver. Retour sur les arrivées et les départs enregistrés par les Verts durant ce mois de janvier.

Si l'hiver stéphanois a été marqué par un changement de coach avec l'arrivée de Philippe Montanier en lieu et place d'Eirik Horneland, le mercato a également été agité. Toujours en course pour la montée mais inquiétante dans le contenu et en panne de résultats depuis quelques semaines, l'ASSE se doit de réagir rapidement.

L'ASSE s'est renforcée dans le money-time

La priorité de ce mercato pour Kilmer Sports était de voir débarquer un milieu de terrain défensif dans le Forez. Plusieurs refus ont été essuyés par les dirigeants stéphanois qui ont fini par accueillir Abddoulaye Kanté (Middlesbrough, 20 ans). Avec cette arrivée, l'ASSE comble enfin un poste laissé vide par le gréviste Pierre Ekwah l'été dernier. Et se laisse la possibilité de voir sur le long terme avec Abdoulaye Kanté, puisque l'ivoirien arrive sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat.

Avec les blessures de Maxime Bernauer et de Chico Lamba, puis de Joao Ferreira dernièrement, la défense est également devenue un secteur prioritaire dans les derniers instants du mercato. C'est pourquoi Aboubaka Soumahoro (Hambourg, 20 ans) et Julien Le Cardinal (Stade Brestois, 28 ans) ont été recrutés par les Verts. Le premier cité arrive sous la forme d'un prêt avec option d'achat (5 M€) et le second dans le cadre d'un transfert sec (1.5 M€ + 300 k€ de bonus). Ces deux dossiers étaient bouclés dès dimanche soir et ont donc permis aux décideurs stéphanois de passer une journée tranquille hier. Aboubaka Soumahoro et Julien Le Cardinal, capables d'évoluer aussi bien dans l'axe qu'en tant que latéral, ont notamment séduit pour leur polyvalence. Le gaucher de 20 ans peut même occuper le poste de sentinelle.

Enfin, l'ASSE a aussi prospecté pour sa réserve durant les dernières semaines. L'attaquant estonien Marten-Chris Paalberg (Pärnu Vaprus) a d'abord signé jusqu'en juin 2028. Il jouera avec l'équipe de Sylvain Gibert mais s'entraînera régulièrement avec le groupe professionnel. Adam Baallal (Union Touraga) va également venir renforcer le groupe réserve. Le milieu de terrain débarque en prêt avec option d'achat. En ce qui concerne David Mimbang (Brasseries du Cameroun), le deal est quasiment bouclé mais le joueur est mineur et non ressortissant d'un pays de l'UE et devrait donc attendre sa majorité (15 août 2026) afin de pouvoir évoluer en Vert.

Opération dégraissage réussie

Un aspect parfois sous-estimé d'un mercato est le dégraissage. Et on peut dire que l'ASSE l'a réussi. Avec les départs de Dylan Batubinsika et Yvann Maçon (AEL Larissa), les Verts se délestent des deux seuls indésirables de leur effectif. Les deux défenseurs ont été libérés de leur contrat avant de s'engager avec le club grec.

Maedine Makhloufi a également quitté l'ASSE cet hiver. Le latéral gauche, cadre de l'équipe réserve, s'est engagé avec l'USL Dunkerque après avoir été libéré de son contrat. Au niveau des autres jeunes joueurs, Djylian N'Guessan n'a pas trouvé de porte de sortie. Les dirigeants ont été peu sollicités pour leur jeune buteur qui refuse de prolonger son contrat. Luan Gadegbeku n'est pas parti non plus. Un prêt avait pourtant été évoqué pour le milieu de terrain.

Mais ce n'est pas tout puisqu'une bonne nouvelle de dernière minute est intervenue. Le prêt de Pierre Ekwah à Watford a pu être validé à temps hier soir. L'ASSE se débarrasse d'une belle épine dans le pied et espère que l'ancien de Sunderland reprendra de la valeur durant les prochains mois.