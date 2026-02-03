Ce dimanche, le club stéphanois a officiellement annoncé le successeur d'Eirik Horneland. Philippe Montanier a été annoncé comme le nouvel entraîneur de l'ASSE. Huss Fahmy accompagnait l'ancien coach toulousain en Conférence de Presse, ce lundi. Extraits.

Huss Fahmy (Directeur des opérations de l’ASSE) : "Je voudrais commencer par vous dire trois choses. La première, c'est de vous remercier pour votre présence. La seconde, c'est que je veux saisir cette opportunité pour remercier Eirik et son staff pour tout ce qu'ils ont fait pour le club. Et la troisième, c'est pour vous dire qu'on traverse actuellement une période difficile. Mais il faut qu'il y ait beaucoup d'optimismes derrière cette phase."

KSV se veut optimiste pour l'avenir

Huss Fahmy (Directeur des opérations de l’ASSE) : "Aujourd'hui, nous ne sommes pas à la position qu'on voudrait occuper au classement. Nous avons cette responsabilité. Moi, comme l'équipe qui dirige ce club, le staff, les joueurs. Tout le monde prend sa part de responsabilité. La raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nous avons aussi beaucoup d'optimisme. Il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de matchs à jouer. Et aujourd'hui, de vous présenter Philippe, de l'amener avec nous dans ce projet. C'est parce qu'on a eu le temps de passer du temps avec lui, qu'on croit dans ses compétences et on sait qu'il pourra nous aider.

Il va nous aider, il a l'expérience, il a culturellement tout ce qu'il faut pour amener tous ses joueurs ensemble et il a une expérience d'entraîneur internationale, acquise sur différents pays. Il parle plusieurs langues et il a toutes les équipes pour travailler avec cette équipe sur le court terme, sur du très court terme, sur ce match qui arrive contre Montpellier samedi, mais aussi de nous aider à construire le club pour les semaines qui vont suivre."

Horneland a des circonstances atteinuantes

Huss Fahmy (Directeur des opérations de l’ASSE) : "Eirik a été l'entraîneur de l'ASSE pendant un an. Un an où il a été à la tête d'une équipe dans laquelle il y a eu énormément de changements dans toutes les strates du club. Il a dû absorber tous ces changements et il a fait un travail extraordinaire. L'impact qu'il a eu a dépassé le rôle d'entraîneur principal. La raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nous ne sommes pas à la place que nous voulions occuper et nous devons tous prendre cette responsabilité.

La responsabilité ne se limite pas à celle d'Eirik. C'est la responsabilité de tous. On a passé beaucoup de temps à échanger avec Eirik, avec son staff, d'une manière quotidienne et pendant de longues périodes, mais aussi entre nous. On sait que ce n'est pas un souci de personne et il faut qu'on soit là. On est devant vous, car c'est une tâche collective sur laquelle nous avons tous nos responsabilités à prendre."