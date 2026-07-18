Battu par le Servette FC (1-0) pour son deuxième match de préparation, l'ASSE a souffert dans le jeu comme sur le plan physique. Loin de masquer les limites affichées par son équipe, Ian Cathro a livré une analyse lucide de la prestation et de l'état d'avancement de son groupe.

La première défaite de l'ère Ian Cathro n'a pas provoqué d'inquiétude particulière dans le camp stéphanois. Face à une formation suisse qui débute son championnat dans une semaine, les Verts ont affiché des lacunes dans la maîtrise du ballon et se sont procuré très peu de situations offensives. Au-delà du résultat, c'est surtout l'écart de préparation entre les deux équipes qui a sauté aux yeux. Les Stéphanois ont logiquement accusé le coup physiquement. Une réalité que leur entraîneur n'a pas cherché à minimiser au coup de sifflet final.

Ian Cathro préfère retenir les enseignements du match

Interrogé après la rencontre par L'Equipe, le technicien écossais n'a pas focalisé son analyse sur le score. Au contraire, il estime que ce type d'opposition répond parfaitement aux objectifs fixés pour cette préparation estivale. "Rencontrer des difficultés contre des équipes prêtes pour la compétition et s'adapter en permanence pour trouver des solutions." Des mots qui résument l'approche du nouvel entraîneur stéphanois, qui considère, pour le moment, ces rencontres comme des outils de travail avant le début de la Ligue 2.

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Sur la pelouse genevoise, l'ASSE a effectivement été confrontée à plusieurs difficultés. Les Verts n'ont cadré qu'une seule frappe, signée Lucas Stassin, avant de perdre progressivement la maîtrise du ballon. L'ouverture du score du Servette est intervenue après une relance risquée de João Ferreira, tandis que les Suisses auraient même pu alourdir le score en seconde période sans plusieurs imprécisions dans le dernier geste. Malgré ce constat, Cathro reste fidèle à sa méthode : observer, corriger et poursuivre ses expérimentations.

Les certitudes attendront encore

Cette rencontre a aussi confirmé que le chantier est encore important. Ian Cathro continue de tester différentes associations et différents profils. Kévin Pedro a retrouvé le poste de latéral droit après la pause, tandis qu'Irvin Cardona a remplacé Adam Baallal sur l'aile. Le large turnover effectué à l'heure de jeu a ensuite rendu la fin de match plus difficile à analyser.

L'entraîneur écossais ne semble pas pressé de figer sa hiérarchie. À ce stade de la préparation, il cherche avant tout à accumuler des repères collectifs et individuels. Le prochain rendez-vous face aux Glasgow Rangers offrira un test d'un tout autre calibre, dans un stade cette fois rempli. Pour Ian Cathro, cette montée en puissance progressive doit permettre à son groupe d'arriver prêt lorsque les choses sérieuses commenceront. Les enseignements tirés à Genève devraient ainsi nourrir les prochaines séances de travail, davantage que le résultat lui-même.