Pour son premier match de préparation estivale, l'AS Saint-Étienne a été rejointe par le FC Biel-Bienne (2-2), ce samedi à l'Envol Stadium d'Andrézieux. Dominateurs durant une grande partie de la rencontre, les joueurs d'Ian Cathro ont ouvert le score par Joshua Duffus avant qu'Enzo Mayilla ne double la mise au retour des vestiaires. Les Suisses sont toutefois revenus grâce à un penalty puis une contre-attaque bien menée.

Ian Cathro a conservé une large partie de l'ossature de la saison passée pour sa première sur le banc stéphanois. Devant Gautier Larsonneur, les recrues Sohaib Naïr et Jakob Breum ont effectué leurs débuts, tandis que Julien Le Cardinal a porté le brassard de capitaine.

Duffus a récompensé une première période maîtrisée

L'ASSE est rapidement entrée dans sa rencontre. Dès la 2e minute, Lucas Stassin, lancé par João Ferreira, a tenté de servir Joshua Duffus dans la surface, mais le gardien suisse s'est interposé. Deux minutes plus tard, Breum a déjà montré sa qualité de passe en lançant Duffus dans la profondeur. L'attaquant a pris le meilleur sur son défenseur avant de manquer son face-à-face.

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Les Verts ont logiquement ouvert le score à la 8e minute. Maxime Bernauer a récupéré un ballon très haut avant de servir immédiatement Joshua Duffus. L'attaquant anglais a conclu d'une frappe entre les jambes du gardien suisse pour inscrire le premier but de la préparation stéphanoise.

Cette ouverture du score a confirmé la domination des Stéphanois. Breum a ensuite obligé Stucki à une belle parade sur une frappe enroulée (13e), avant de manquer sa reprise sur un centre de João Ferreira. Cardona a, lui aussi, pesé sur la rencontre en servant parfaitement Duffus, dont le lob est passé de peu à côté (21e). Après une courte période de possession suisse, la charnière composée de Julien Le Cardinal et Sohaib Naïr est restée sereine et n'a pratiquement jamais été mise en difficulté.

Avant la pause, les occasions stéphanoises se sont encore multipliées. Irvin Cardona a tenté un lob audacieux depuis le milieu de terrain (38e), Bernauer a trouvé l'ancien Brestois dans la profondeur quelques minutes plus tard, sans réussite, tandis que Breum a obtenu puis frappé un coup franc dangereux qui n'a pas trouvé le cadre.

Biel-Bienne revient dans le match !

Comme prévu, Ian Cathro a procédé à onze changements au retour des vestiaires. Noah Colombet, Mickaël Nadé, Dodote, Kasia Nkondo, Aïmen Moueffek, Sahraoui, Baallal, Miladinovic, Lutin Zidée et Enzo Mayilla ont fait leur apparition.

Les entrants ont immédiatement fait la différence. À la 47e minute, le pressing de Baallal a provoqué une mauvaise relance biennoise. Enzo Mayilla a récupéré le ballon avant d'ajuster le gardien d'une frappe croisée pour porter le score à 2-0.

L'ASSE a continué d'exercer un pressing agressif, mais les Suisses ont progressivement repris confiance. Après un duel perdu par Dodote dans la surface, l'arbitre a logiquement désigné le point de penalty. Dzonlagic a transformé la sanction malgré une bonne intuition de Noah Colombet, parti du bon côté (56e).

La rencontre s'est alors équilibrée. Les jeunes Stéphanois ont laissé davantage d'espaces. Sur un contre mal négocié, Baallal n'a pas trouvé Lutin Zidée dans le bon tempo (64e). Quelques instants plus tard, Ebenezer Annan, encore un peu juste physiquement, a été remplacé.

Un nul mais des motifs de satisfaction

Les Verts ont finalement été rejoints à la 72e minute. Lancé sur une contre-attaque parfaitement menée, Beltran a remporté son duel face à Noah Colombet pour remettre les deux équipes à égalité. Malgré une dernière demi-heure disputée, aucune des deux formations n'est parvenue à reprendre l'avantage. Les Stéphanois, moins inspirés offensivement, ont manqué de justesse dans les derniers mètres, à l'image d'une passe en profondeur mal ajustée par Sahraoui.

Pour cette première sortie de l'été, Ian Cathro retiendra surtout le contenu de la première période, les débuts encourageants de Sohaib Naïr et Jakob Breum, l'activité de Joshua Duffus ainsi que l'entrée remarquée d'Enzo Mayilla, buteur quelques secondes après son apparition. Le résultat reste anecdotique, mais cette première répétition a permis de dégager plusieurs motifs de satisfaction avant le prochain rendez-vous face au Servette FC.

Les buts de la rencontre ASSE-Biel-Bienne