Invité ce lundi de la matinale de France Inter, l’acteur franco-américain; Timothée Chalamet a une nouvelle fois exprimé son attachement profond au club stéphanois. Un amour assumé, sincère, et toujours aussi fort pour le peuple vert.

Timothée Chalamet ne se cache plus lorsqu’il s’agit de football. À 30 ans, l’acteur mondialement connu revendique pleinement son soutien à l’AS Saint-Étienne, loin des projecteurs habituels de Hollywood. Une fidélité qui intrigue, parfois amuse, mais qui repose sur une histoire personnelle bien réelle. Enfant, il passait régulièrement ses vacances au Chambon-sur-Lignon, dans la famille de son père, tissant au fil des années un lien intime avec la région et le club.

Sur France Inter, le comédien a livré un discours spontané et sans filtre. Il a évoqué ce qui le touche profondément à Saint-Étienne : l’ambiance, la ferveur populaire et l’âme du stade. « J’adore l’équipe, le peuple vert, le bordel avec les supporters », a-t-il lancé, avec des mots qui parlent immédiatement aux fans de l’ASSE. Une déclaration qui confirme que son attachement dépasse largement le simple folklore.

Timothée Chalamet assume aussi un choix à contre-courant. Alors que beaucoup de célébrités affichent leur soutien au PSG ou à l’OM, lui préfère un club chargé d’histoire, parfois cabossé, mais profondément authentique. « Ce club a une histoire, une culture », a-t-il insisté, avant de comparer Saint-Étienne à « un Detroit américain », symbole d’une ville ouvrière, populaire et fière de son identité.

Un maillot révélé au journal de vingt heures

Cette passion pour l’ASSE n’a rien d’opportuniste. Elle s’inscrit dans la durée et dans une forme de respect sincère pour l’institution stéphanoise. Timothée Chalamet suit l’actualité du club, ses hauts comme ses bas, et ne manque jamais une occasion de rappeler son attachement au maillot vert.

Ses déclarations régulières contribuent aussi à offrir une visibilité inattendue à l’ASSE à l’international. L’acteur un ambassadeur du club, rappelant que Saint-Étienne reste une place forte du football français, marquée par une culture unique et un public passionné. Ce dimanche, Anne-Claire Coudray lui a offert le tout nouveau maillot "fourth" du club. Une séquence qui permet aux Verts de révéler une nouvelle tenue au grand public en direct dans le journal de vingt heures de TF1

Timothée Chalamet se mue en directeur sportif de l'ASSE

Comme tous les supporters stéphanois, Timothée Chalamet nourrit un espoir clair : revoir l’ASSE en Ligue 1. Un objectif qu’il suit de près, au point d’avoir livré une confidence surprenante à l’antenne. L’été dernier, alors que Lucas Stassin semblait tenté par un départ, l’acteur lui aurait directement demandé de rester avec l’équipe.

Un geste symbolique, mais révélateur de son implication émotionnelle. Timothée Chalamet ne se contente pas d’aimer l’ASSE de loin. Il partage les espoirs, les doutes et les attentes du peuple vert. Une posture rare dans le monde des célébrités, et qui résonne particulièrement auprès des supporters.

À travers ses mots, l’acteur rappelle que l’AS Saint-Étienne n’est pas un club comme les autres. C’est une histoire, une culture et une identité qui continuent de séduire, bien au-delà des frontières françaises.