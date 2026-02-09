Téji Savanier a encore fait parler de lui. Samedi, lors du choc de Ligue 2 entre l’ASSE et Montpellier, le capitaine héraultais s’est illustré pour de mauvaises raisons. Une scène captée en vidéo, devenue virale. Un échange très tendu avec un supporter stéphanois. Et une nouvelle polémique qui colle à la peau du milieu montpelliérain.

Un stade Geoffroy-Guichard chaud bouillant. Une rencontre engagée, disputée, tendue. Et une victoire 1-0 des Verts, grâce à un but de Julien Le Cardinal.

Mais au-delà du match, c’est le comportement de Téji Savanier qui a marqué les esprits. Remplacé peu après l’heure de jeu par Khalil Fayad, le capitaine de Montpellier a quitté la pelouse sous les sifflets. Depuis la tribune Pierre-Faurand, un supporter stéphanois l’a pris à partie verbalement. La réponse du joueur n’a pas tardé. Selon une vidéo relayée massivement sur les réseaux sociaux, Savanier a répliqué avec virulence. Insultes répétées. Une scène choquante pour de nombreux supporters présents au stade. Et une image qui fait tache pour un joueur censé montrer l’exemple au plus jeune.

Ce nouvel épisode ne sort malheureusement pas de nulle part. Téji Savanier traîne depuis plusieurs saisons une réputation de joueur au sang chaud. Capable de coups de génie balle au pied. Mais aussi de dérapages verbaux récurrents La saison dernière déjà, le milieu montpelliérain avait eu un accrochage avec un spectateur.

Agacé par les critiques sur les performances de son équipe, il avait alors dévoilé son salaire pour clore la discussion. Une sortie lunaire, très commentée à l’époque.

Rien à dire de plus pic.twitter.com/3JnLbiFVPk — Yannis🇫🇷🏴‍☠️ (@czc34_y) February 8, 2026

La boulette du staff montpelliérain avec Enzo Molebe contre l'ASSE

Comme si cela ne suffisait pas, le club héraultais a également été victime d’un énorme couac organisationnel. La nouvelle recrue Enzo Molebe a disputé son premier match… sans flocage. Initialement doté du numéro 14, le jeune joueur a finalement évolué avec le numéro 33.

En cause ? Une erreur de flocage selon Bertrand Queneutte, journaliste suiveur du MHSC. Le nom « Mobele » a été imprimé à la place de « Molebe ». Résultat : impossible d’utiliser le maillot prévu. Le jeune Lyonnais a donc joué avec un maillot vierge, floqué d’aucun nom. Une boulette rare à ce niveau. Et un symbole d’une soirée décidément compliquée pour Montpellier.

Celle-là, elle est bonne : Mobele au lieu de Molebe, sur le maillot. Raison pour laquelle le petit lyonnais a joué son premier match... avec un maillot 33, sans flocage #ASSEMHSC pic.twitter.com/IN1CKQzwCY — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) February 7, 2026

Pendant que l’ASSE savourait une victoire précieuse, les Héraultais quittaient le Chaudron avec des regrets… et une nouvelle polémique.