Superstar hollywoodienne, l’acteur franco-américain n’a jamais renié ses racines ligériennes.Timothée Chalamet incarne aujourd’hui une réussite hors norme. À l’affiche du film Marty Supreme, inspiré de l’histoire vraie de Marty Reisman, il continue pourtant de revendiquer un attachement profond à l’AS Saint-Étienne.

Révélé au grand public par des productions à très gros budget comme Dune ou Wonka, Chalamet est devenu en quelques années l’un des acteurs les plus bankables d’Hollywood. Les tapis rouges se succèdent. Les projets aussi. Mais derrière les projecteurs, se cache un amoureux du football français. Et surtout un supporter assumé de l'AS Saint-Étienne.

Timothée Chalamet et l’ASSE, une histoire de famille

Supporter déclaré des Verts, Timothée Chalamet n’a jamais caché son attachement au club du Forez. Cet amour ne doit rien au hasard. Il vient de ses grands-parents, habitant du Chambon-sur-Lignon, très attachés au club de l’ASSE, lui ont transmis cette passion.

L’acteur évoque avec émotion ses passages au stade Geoffroy-Guichard. Le Chaudron. Son ambiance unique. Il y a croisé des figures emblématiques du club comme Carlos Bocanegra, Blaise Matuidi ou encore Loïc Perrin. Des souvenirs marquants. Des images gravées. Symboles d’un club populaire, familial, et profondément ancré dans son territoire. À l’image de l’histoire des Chalamet.

De l’ASSE à Hollywood, un message de persévérance

Avant de briller sur les écrans du monde entier, Timothée Chalamet rêvait de devenir footballeur professionnel. Comme beaucoup d’enfants du coin. Le ballon avant la caméra. Le terrain avant les plateaux.

La vie en a décidé autrement.

C’est finalement dans le cinéma qu’il s’est accompli. Avec un message clair. Croire en soi. Persévérer. Et rester fidèle à ses valeurs.

Un maillot exclusif sur TF1 !

Dernier symbole, Anne-Clair Coudray offre en direct sur TF1 le nouveau maillot de l’ASSE floqué Chalamet 42. Un clin d’œil fort. Timothée Chalamet devient ainsi le premier à détenir ce maillot, que les joueurs porteront le week-end prochain

Un détail n’a pas échappé aux supporters. Le design de cette tunique rappelle fortement le mythique maillot de la saison 2007-2008. Une référence assumée à une époque marquante du club. Un pont entre les générations. Et un hommage appuyé à l’histoire des Verts.