Pour sa première sous le maillot de l’ASSE, Julien Le Cardinal n’a pas tremblé. Solide en défense et buteur décisif, il a livré une prestation pleine d’autorité.

Arrivé depuis seulement six jours en provenance de Brest, Julien Le Cardinal a déjà conquis le public de Geoffroy-Guichard. Titularisé dans l’axe de la défense stéphanoise, le joueur de 28 ans a signé une performance remarquée. Présent dans les duels, calme dans ses relances et buteur sur corner, il a été l’homme du match face à Montpellier.

Mais lui-même refuse de parler de perfection : « Je ne dirais pas que c’est une soirée parfaite. Il a manqué certaines choses, surtout en première mi-temps. Je trouve qu’on a été un peu mieux en deuxième au niveau de l’intensité. »

Malgré son humilité, Le Cardinal a marqué les esprits.

Un but, des émotions, et un message fort

C’est à la 77e minute que Julien Le Cardinal a inscrit le seul but de la rencontre. Un ballon au second poteau, un geste instinctif du plat du pied… et le Chaudron qui explose. « Je pense que Micka (Nadé) va la toucher, je ne m’attends pas trop à l’avoir. Elle arrive, je mets le plat du pied. Elle peut partir de l’autre côté du stade mais elle est bien rentrée ! »

Son adaptation express a aussi été facilitée par sa complicité avec Mickaël Nadé, son partenaire en charnière : « Ça s’est bien passé. On communique beaucoup, c’est ce qui fait une bonne paire derrière. Plus on communique, plus c’est simple, plus on a les infos. »

Une victoire qui relance l'ASSE

Au-delà de sa performance individuelle, Julien Le Cardinal a souligné l'importance collective de cette victoire pour relancer l’ASSE dans la course à la montée.

Il reste cependant lucide sur les progrès à faire : « Il n’y avait pas un problème de confiance. Les gars connaissent leurs qualités. On se pousse tous. On peut louper des choses, c’est vrai, mais ça va venir. »

Avec 5 actions défensives réussies, 4 dégagements, 100% de duels gagnés et un but décisif, Le Cardinal a tout simplement livré une copie de patron. Et si ce n’était que le début ?

🎥 Julien Le Cardinal vs. Montpellierpic.twitter.com/nI9vKZHBrf — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) February 8, 2026

Source : ASSE, Sofascore