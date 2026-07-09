Le dossier Thierno Ballo touche à son terme. Selon les informations de Krone, l'ailier autrichien serait déjà arrivé à Saint-Étienne afin de finaliser son transfert comme l'avait d'ailleurs également annoncé la Tribune Stéphanoise. L'ASSE tient le successeur désigné de Zuriko Davitashvili en cas de départ du Géorgien.

L'AS Saint-Étienne touche au but. Annoncé dans le viseur des Verts depuis plusieurs jours, Thierno Ballo a rejoint Saint-Étienne, affirmait ce mercredi le quotidien autrichien Krone. Le média précise que le joueur de 24 ans est désormais sur place pour régler les dernières formalités avant l'officialisation de son arrivée. Les discussions entre l'ASSE et Wolfsberger semblent donc avoir abouti, même si le club stéphanois n'a encore rien officialisé.

Il y a une semaine, Kronen Zeitung indiquait déjà que Ballo ne s'entraînait plus avec le groupe professionnel de Wolfsberger. Son entraîneur, Thomas Silberberger, souhaitait éviter tout risque de blessure alors qu'un transfert paraissait imminent. L'ASSE apparaissait alors comme le club le mieux placé pour conclure l'opération, devant Le Havre.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Ballo : un profil ciblé pour renforcer l'attaque stéphanoise

Formé à Chelsea, où il n'a jamais évolué avec l'équipe première, Thierno Ballo s'est révélé sous les couleurs de Wolfsberger. En Autriche, il s'est imposé comme un joueur capable d'évoluer sur plusieurs postes offensifs et de faire des différences grâce à sa vitesse et sa qualité technique.

La saison dernière, il avait été prêté à Millwall, en Championship. Malgré une production statistique plus modeste, avec un but et sept passes décisives en 31 rencontres, le club anglais souhaitait le conserver. Les négociations avec Wolfsberger n'avaient toutefois pas abouti, ouvrant la porte à un départ définitif cet été.

Un visage familier pour Augustine Boakye

Si son arrivée se confirme, Thierno Ballo retrouvera un joueur qu'il connaît déjà bien : Augustine Boakye. Les deux hommes ont partagé le vestiaire de Wolfsberger avant le départ du Ghanéen vers Saint-Étienne. Un lien qui pourrait faciliter son intégration au sein du groupe dirigé par Ian Cathro.

L'intérêt de l'ASSE pour Ballo s'inscrit également dans la volonté d'anticiper un éventuel départ de Zuriko Davitashvili. Par son profil de joueur de percussion, capable d'évoluer sur plusieurs postes offensifs, l'Autrichien présente des caractéristiques proches de celles de l'international géorgien. Reste désormais à attendre l'officialisation de l'opération, qui semble plus proche que jamais selon la presse autrichienne.