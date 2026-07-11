L'AS Saint-Étienne (ASSE) a officialisé l'arrivée de Thierno Ballo (24 ans), sa quatrième recrue de ce mercato estival après Sohaib Naïr, Mamour N'diaye et Jakob Breum. Voici ses premiers mots.

En s'attachant les services de Thierno Ballo, la cellule de recrutement de l'ASSE ne réalise pas seulement un joli coup sur le marché : elle s'offre un véritable couteau suisse pour son secteur offensif. Éduqué à la rigueur et à l'exigence de l'académie de Chelsea durant sa formation, le natif de Abidjan a grandement mûri son football ces dernières saisons.

Un dynamiteur de défenses

Le premier mot qui vient à l'esprit quand on observe le jeu de Ballo, c'est la percussion. Joueur véloce, explosif sur ses premiers appuis, il excelle dans l'art de provoquer et d'éliminer son vis-à-vis. Sa qualité technique dans les petits espaces en fait un poison constant pour les lignes défensives adverses.

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Mais sa plus grande force réside sans doute dans sa polyvalence. S'il est particulièrement performant sur l'aile pour repiquer dans l'axe, il est tout à fait capable d'évoluer dans le cœur du jeu ou en soutien d'un attaquant de pointe. Un profil hybride qui rappelle énormément un certain Zuriko Davitashvili. En cas de départ du Géorgien cet été, l'ASSE tient déjà son successeur attitré.

L'expérience de la Championship dans les bagages

S'il s'est révélé au grand public sous les couleurs de Wolfsberger en Autriche, c'est son récent prêt à Millwall, en Championship, qui a fini de forger son profil. Le deuxième échelon anglais est réputé pour être l'un des championnats les plus denses et physiques au monde.

Outre-Manche, Ballo a prouvé qu'il savait troquer son costume de soliste pour celui de créateur au service du collectif. En 31 rencontres, il a distribué 7 passes décisives (pour un but inscrit). Cette capacité à faire jouer les autres et sa maturité dans les trente derniers mètres seront des atouts majeurs pour le collectif de l'ASSE.

S'il doit encore gagner en régularité devant le but pour franchir un cap supplémentaire, l'Autrichien né à Abidjan, en Côte d'Ivoire, possède le profil moderne par excellence : rapide, travailleur et techniquement au-dessus de la moyenne. Un profil taillé pour enflammer le Chaudron.

Les premiers mots de Thierno Ballo à l'ASSE

Thierno Ballo : "Je suis très heureux de rejoindre l’ASSE, un club que je connais, où certains de mes amis ont joué ou jouent encore. Je parle bien sûr d’Augustine Boakye, mais je connais également bien Lucas Gourna. Je suis un joueur qui aime être décisif, un dribbleur, et j’ai hâte de montrer ce que je sais faire."

Loïc Perrin, Directeur sportif de l’ASSE : "Thierno est un joueur au profil offensif qui met beaucoup d'activité, capable de répéter les courses tout au long d'une rencontre. Il ne lâche rien sur un terrain et c'est aussi ce qui nous a plu chez lui. Sans oublier que c'est un joueur qui sait être décisif, comme il l'a montré dans toutes ses précédentes et récentes expériences."