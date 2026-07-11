L'arrivée de Thierno Ballo réveille de jolis souvenirs dans le Forez. Si le nouvel attaquant de l'ASSE devrait retrouver Augustine Boakye. Ce n'est pas le seul joueur de l'effectif qu'il a déjà cotôyé.

En posant ses valises à l'Étrat, Thierno Ballo arrive en terrain balisé. Le Forez lui offre un clin d'œil appuyé à son passé, même si les trajectoires des uns et des autres risquent de provoquer un chassé-croisé.

Ekwah et Ballo : Les retrouvailles manquées de Cobham

Les plus observateurs l'auront noté : Thierno Ballo va retrouver une vieille connaissance de sa période anglaise. En 2018, il intégrait le centre de formation de Chelsea en même temps qu'un certain Pierre Ekwah. Les deux hommes ont partagé le même vestiaire chez les Blues pendant trois saisons pleines.

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Cependant, les supporters stéphanois ne devraient pas voir les deux anciens titis de Cobham évoluer ensemble sous la tunique verte en Ligue 2. Compte tenu de la situation actuelle très complexe entre le milieu de terrain et l'ASSE, un départ d'Ekwah reste plus que jamais à l'ordre du jour cet été. Les retrouvailles se feront peut-être à l'Étrat mais visiblement pas sur la pelouse de Geoffroy-Guichard.

Pour rappel, Pierre Ekwah est apparu à la reprise du club ligérien mais espère toujours trouver une porte de sortie.

Le duo de Wolfsberger bientôt de retour aux affaires

La vraie connexion attendue par les amoureux des Verts se situe un cran plus haut sur le terrain. Thierno Ballo va en effet retrouver son compère d'attaque du Wolfsberger AC : Augustine Boakye.

Les deux joueurs se connaissent par cœur pour avoir martyrisé les défenses du championnat autrichien côte à côte. Cette complicité technique et cette complémentarité s'annoncent comme un atout majeur pour l'intégration de l'autrichien dans le système de Ian Cathro.

Pour voir le duo s'animer à l'entraînement, il faudra toutefois patienter encore un peu. Augustine Boakye est actuellement en vacances après avoir participé à la Coupe du Monde avec le Ghana. Un Mondial frustrant pour le milieu offensif, qui n'a pas disputé la moindre minute de jeu jusqu'à l'élimination des siens en seizièmes de finale face à la Colombie.

Reste une ombre au tableau que la cellule de recrutement va devoir gérer. Si l'arrivée de Ballo a de quoi ravir Boakye pour son retour dans le Forez, l'avenir du Ghanéen suscite de nombreuses interrogations. Plusieurs rumeurs de transferts évoquent un intérêt persistant de clubs étrangers pour le milieu stéphanois.

La direction parviendra-t-elle à aligner les deux anciens compères de Wolfsberger dans le Chaudron, ou Ballo vient-il numériquement compenser un secteur offensif en plein mouvement ? Début de réponse dans les prochaines semaines.