L’ASSE avance peu dans ce mercato hivernal. Le club n’a toujours pas enregistré la moindre arrivée après vingt jours. Le nom de Sander Tangvik a été évoqué il y a quelques semaines. Le portier de Rosenborg pourrait rapidement poser ses valises en Allemagne.

Le board stéphanois n’a toujours pas bouclé la moindre arrivée sur ce marché des transferts hivernal. Peu de noms sont évoqués et le club ligérien ne semble pas parti pour effectuer beaucoup de mouvements. À dix jours de la fin du mercato, la question commence à se poser quant à d’éventuelles arrivées dans le Forez d’ici la fin du mois de janvier.

L’ASSE prospecte pour le mercato d'été

Il y a quelques jours, le nom du portier norvégien Sander Tangvik a été évoqué dans le Forez. Le Progrès annonçait que l’ASSE observait le profil du jeune Norvégien en vue d’un potentiel recrutement au poste de gardien l’été prochain.

Le natif de Trondheim est à Rosenborg depuis 2019 et a très vite su s’imposer au sein de l’ancien club d’Alexander Söderlund et Ole Selnaes. Cette saison, Sander Tangvik a bouclé plus d’un tiers de ses matchs de championnat par un clean sheet. Des statistiques qui attirent l’œil du côté de l’Europe occidentale. Le Norvégien possède un bon jeu au pied ainsi que le plus gros pourcentage d’arrêts réussis en Eliteserien cette saison. Un mouvement lors de ce mercato d'Hiver n'est pas a exclure pour le gardien de Rosenborg.

Hambourg fonce sur Sander Tangvik

Ce mardi, Florian Plettenberg a révélé que le club allemand d’Hambourg cherche à s’attacher les services du portier de Rosenborg. Le quatorzième de Bundesliga travaille sur l’arrivée de Sander Tangvik et espère rapidement réussir à finaliser le deal.

En quête d’un maintien en première division allemande, Hambourg souhaite renforcer sa hiérarchie au poste de gardien de but lors de ce mercato hivernal. Une nouvelle qui se présente comme un nouveau coup dur pour l’ASSE. Eirik Horneland ne devrait visiblement pas accueillir son compatriote dans le Forez…

🚨🔷 Hamburger SV are working on a deal to sign Sander #Tangvik, after Adresseavisen and confirmed.

There are advanced talks over a permanent transfer for the 23 y/o goalkeeper from Rosenborg, with #HSV pushing to finalise the move.@SkySportDE 🇳🇴 pic.twitter.com/e9gZNS7ZW1

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 20, 2026