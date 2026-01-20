L’AS Saint-Étienne a profité de sa victoire contre Clermont pour officialiser l’arrivée d’un nouveau partenaire commercial. Une signature discrète mais symbolique, qui illustre la stratégie actuelle de l'ASSE en matière de sponsoring et d’ancrage territorial.

La soirée de samedi à Geoffroy-Guichard n’a pas seulement été marquée par un succès précieux dans la course à la montée. Face à Clermont, l’AS Saint-Étienne a également dévoilé un nouveau sponsor maillot. Sous l’aisselle gauche de la tunique verte est désormais visible le logo de 900.care, jeune entreprise ligérienne spécialisée dans les produits d’hygiène-beauté rechargeables. Ce partenariat est conclu jusqu’à la fin de la saison. De plus, il traduit une volonté commune de donner du sens à l’association entre le club et ses partenaires.

Un emplacement inédit pour un partenariat ciblé

Le choix de l’emplacement n’est pas anodin. Rarement utilisé dans le football professionnel, l’espace sous l’aisselle du maillot a été pensé comme un clin d’œil direct à l’activité de 900.care, notamment connue pour ses déodorants écologiques. L’entreprise, fondée en 2019, devient fournisseur officiel du club. Ainsi, elle bénéficie d’une visibilité originale, sans bouleverser l’équilibre visuel du maillot stéphanois.

Pour l’ASSE, cette collaboration s’inscrit dans une stratégie pragmatique. En Ligue 2, le club cherche à diversifier ses sources de revenus tout en restant cohérent avec son image. Le responsable des revenus, Arnaud Jaouen, assume ce positionnement : « On cherche des partenaires qui correspondent à nos valeurs. Avec notre ancrage territorial, on veut aussi mettre en avant des marques qui ont des racines dans le territoire ligérien. L’idée n’était pas de faire qu’un coup de communication. »

Un ancrage local au cœur du projet

Basée à Andrézieux-Bouthéon, à quelques kilomètres du stade Geoffroy-Guichard, 900.care revendique un ancrage industriel local fort. L’entreprise met en avant une démarche écologique, avec des produits conçus pour limiter la consommation d’eau et de plastique. Un discours qui a trouvé un écho favorable auprès de la direction stéphanoise, attentive à l’identité de ses partenaires.

Cofondateur de la marque, Thomas Arnaudo explique la logique de ce rapprochement : « Être sur le maillot ou le short coûtait trop cher. On ne voyait pas forcément le sens avec certains clubs. Avec Saint-Étienne, il y a une histoire industrielle, des références comme Manufrance. On s’est dit que fabriquer du déodorant dans la région et l’afficher sous l’aisselle du maillot pouvait avoir du sens. » Le contexte de la Ligue 2 a également rendu l’opération plus accessible financièrement pour une entreprise encore en phase de développement.

Une collaboration au-delà du simple maillot de l'ASSE

Le partenariat ne se limite pas à une présence textile. 900.care bénéficiera également de visibilité en bord de terrain et sur les supports digitaux du club. De plus, ses produits seront mis à disposition des joueurs et du staff, notamment pour la création de contenus vidéo. Enfin, ces produits seront référencés dans la boutique officielle de l’ASSE, située en centre-ville.

Pour l’entreprise, qui revendique environ 10 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel sans encore atteindre la rentabilité, l’enjeu est double : accroître sa notoriété et soutenir sa montée en puissance commerciale. Déjà distribuée dans plus de 2 300 points de vente, la marque entame une implantation dans les grandes enseignes. Ainsi, elle affiche l’ambition de toucher un public large à des prix contenus.

Un partenariat conditionné aux résultats sportifs de l'ASSE

Conclu jusqu’au mois de juin, l’accord devra être renégocié en fin de saison. La perspective d’une montée en Ligue 1 change déjà la donne. « Si le club monte, cela coûtera forcément plus cher et il faudra être capable de suivre », reconnaît Thomas Arnaudo. Il s’agit d’une réalité partagée par l’ASSE, consciente que ses performances sportives conditionnent directement l’attractivité et la valeur de ses espaces commerciaux. À travers ce partenariat atypique, Saint-Étienne confirme une ligne claire : privilégier des acteurs locaux, porteurs de sens. De plus, le club adapte son modèle économique aux contraintes de la Ligue 2.