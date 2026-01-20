L’ASSE clôturera son mois de mars par une seconde affiche consécutive face à un club de la région. Une semaine après leur déplacement à Grenoble, les Verts recevront Annecy au Stade Geoffroy-Guichard lors de la 28ᵉ journée de Ligue 2. La rencontre a été programmée.

Le match aller n’a rien d’un bon souvenir pour les joueurs stéphanois. Le 25 octobre dernier, l’ASSE et ses 2 500 supporters se rendaient en Haute-Savoie pour aller défier Annecy. Malgré un parcage bondé, les Verts vont subir un lourd revers. Dès l’entame, les locaux ouvrent la marque avant qu’Igor Miladinovic ne laisse ses coéquipiers à dix avant le quart d’heure de jeu. Les Annéciens dérouleront ensuite en seconde période et s’imposeront 4-0.

Annecy n’a jamais gagné à Geoffroy-Guichard

Si l’ASSE n’a récemment que très peu accueilli le FC Annecy dans son antre, elle s’est toujours imposée face aux Hauts-Savoyards. Les Annéciens ne sont venus défier les Stéphanois qu’à deux reprises depuis 1944.

D’abord en février 2023, lors de la saison de la remontée du FCA en Ligue 2, l’ASSE s’était imposée sur le score de trois buts à deux dans un match fou. Vincent Pajot avait ouvert le score avant une égalisation express d’Ibrahima Wadji. Jean-Philippe Krasso coupera ensuite un centre de Cafaro pour permettre aux siens de prendre l’avantage. Quinze minutes plus tard, Alexy Bosetti lobait Larsonneur pour égaliser. Mathieu Cafaro avait ensuite offert la victoire aux Verts d’une frappe magistrale à la 83ᵉ minute.

La saison suivante, Annecy était également venu défier les Verts en février. Alors sur deux victoires convaincantes face à Troyes (5-0) puis à Angers (0-3), l’ASSE devait confirmer face au FCA. Irvin Cardona et Ibrahim Sissoko permettaient à Saint-Étienne de faire le break. Dans une seconde mi-temps difficile pour les Stéphanois, Annecy réduira l’écart en fin de partie mais n’évitera pas la défaite.

ASSE - Annecy est fixé

L’ASSE recevra le FC Annecy le samedi 21 mars pour la 28ᵉ journée de Ligue 2. Une rencontre qui sera diffusée sur beIN SPORTS.

Programmation complète de la 28ᵉ journée de Ligue 2

Vendredi 20 mars 2026 à 20h00 : le Multiplex sur beIN SPORTS 1 et les matchs en intégralité sur beIN SPORTS MAX 4 à 9

Stade Lavallois MFC – Grenoble Foot 38

Rodez Aveyron Football – SC Bastia

US Boulogne CO – AS Nancy-Lorraine

Clermont Foot 63 – Red Star FC

Pau FC – Montpellier Hérault SC

Amiens SC – Le Mans FC

Samedi 21 mars 2026 à 14h00 sur beIN SPORTS 1

ESTAC Troyes – USL Dunkerque

Samedi 21 mars 2026 à 14h00 sur beIN SPORTS 2

EA Guingamp – Stade de Reims

Samedi 21 mars 2026 à 20h00 sur beIN SPORTS 1

AS Saint-Étienne – FC Annecy