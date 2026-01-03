Le nom de Sander Tangvik a circulé ces derniers jours autour de l’AS Saint-Étienne, dans un contexte de mercato où le club anticipe déjà certains dossiers. Le gardien norvégien a choisi de sortir du silence pour répondre directement aux rumeurs le liant aux Verts, en livrant une position claire sur son avenir immédiat.

À l’heure où le mercato hivernal ouvre officiellement ses portes, l’AS Saint-Étienne se projette à plusieurs niveaux. Si l’objectif sportif à court terme reste prioritaire, le club travaille aussi sur des scénarios à moyen terme, notamment à des postes clés. Celui de gardien de but fait partie des réflexions engagées. La prolongation récente de Gautier Larsonneur a apporté une stabilité bienvenue, mais la situation contractuelle de Brice Maubleu, en fin de bail en juin prochain, incite logiquement la direction à anticiper la suite sans précipitation. Dans cette optique, la cellule de recrutement élargit son champ d’observation et multiplie les profils étudiés.

Une piste norvégienne évoquée pour l’avenir

Dans ce travail de veille, l’ASSE s’intéresse à des gardiens jeunes, déjà exposés à un niveau compétitif solide, mais encore accessibles économiquement. Le marché situé hors des cinq grands championnats européens attire particulièrement l’attention des recruteurs stéphanois. La Norvège fait partie de ces territoires jugés intéressants, tant pour la formation des joueurs que pour leur capacité à franchir un palier. C’est dans ce contexte que le nom de Sander Tangvik, portier du Rosenborg BK, a été évoqué, notamment par Le Progrès. Une rumeur qui a rapidement pris de l’ampleur, tant le profil du joueur correspond à certains critères recherchés.

Tangvik clarifie sa position dans la presse locale

Face à ces spéculations, Tangvik a pris la parole dans une interview accordée au journal local Nidaros et rapportée par @NordiskFootball. Interrogé directement sur sa présence à Rosenborg la saison prochaine, le gardien n’a pas laissé place au doute. "Oui, c’est le plan", a-t-il affirmé sans détour. Le portier a rappelé son attachement profond à son club, qu’il soutient depuis l’enfance. "Je suis supporter de Rosenborg depuis ma naissance. Je veux partir d’ici quand le club sera au sommet de sa forme, et reconquérir le titre ici est une expérience que je souhaite vivre", a-t-il expliqué. Une déclaration qui traduit une volonté claire de s’inscrire dans la durée, loin d’un départ programmé à court terme.

Une porte entrouverte, mais aucune urgence de départ

Tangvik n’exclut toutefois pas totalement l’hypothèse d’un changement de trajectoire. "Je ne dirai jamais ‘jamais’, et si une opportunité exceptionnelle se présente, il faudra l’examiner", concède-t-il, avant de préciser qu’il se montre aujourd’hui "déterminé à jouer ici la saison prochaine". Une nuance importante, qui replace les rumeurs dans un cadre plus réaliste. Le gardien ne se situe pas dans une logique de départ, mais reste attentif à l’évolution de sa carrière, comme tout joueur ambitieux.

Une rumeur à replacer dans le temps long du mercato stéphanois

Pour l’ASSE, cette prise de parole permet surtout de clarifier le dossier. Si le club stéphanois prospecte et observe, il n’est pas question de forcer des pistes dont la disponibilité ne correspond pas au calendrier ou aux intentions des joueurs ciblés. Le cas Tangvik illustre davantage une logique d’anticipation que l’existence d’une négociation avancée. À ce stade, la piste norvégienne s’inscrit dans un travail de fond, cohérent avec la volonté du club de préparer l’avenir sans rompre l’équilibre actuel. Les prochaines semaines diront si cette veille se transforme en opportunité concrète ou reste un simple scénario parmi d’autres.