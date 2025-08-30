Le dossier Lucas Stassin va faire parler jusqu’a lundi soir. Si l’ASSE ne compte pas céder dans cette fin de mercato, le buteur belge ne manque pas de prétendants. Rennes ne compte pas lâcher le dossier pour le moment.

Brentford pensait avoir trouvé son nouvel attaquant. Le club londonien avait formulé une offre colossale de 45 millions de livres pour Maximilian Beier, mais le Borussia Dortmund a refusé net, considérant son buteur allemand comme intouchable. Un refus qui oblige désormais les Anglais à activer d’autres pistes en urgence pour renforcer leur ligne offensive.

Parmi ces alternatives, un nom revient avec insistance : Lucas Stassin. Déjà suivi par plusieurs clubs anglais, l’avant-centre belge de 20 ans plaît pour son profil moderne : mobilité, sens du but et belle marge de progression. Des qualités qui cadrent parfaitement avec la stratégie de Brentford, habitué à miser sur de jeunes talents prometteurs capables de prendre de la valeur au fil des saisons.

L’ASSE ferme la porte

Si l’intérêt de Brentford est réel, la position de l’AS Saint-Étienne ne souffre d’aucune ambiguïté : Lucas Stassin n’est pas sur le marché. Le club forézien considère son attaquant comme un élément central du projet sportif, à la fois pour son potentiel à long terme et pour ses performances immédiates. Le céder, alors que la saison ne fait que débuter, serait vécu comme une prise de risque considérable.

Même en cas d’offre conséquente, la direction stéphanoise ne semble pas prête à revoir sa position. Les Verts savent aussi que Brentford ne devrait pas s’aligner sur un montant astronomique après avoir vu son approche pour Beier échouer.

Un dossier clos ?

À trois jours de la fin du mercato, le cas Stassin reste sous surveillance, mais l’ASSE affiche une fermeté qui pourrait bien décourager Brentford. Si le club anglais a dû digérer un premier échec avec Beier, il pourrait essuyer un second revers avec Stassin. Pour les supporters stéphanois, c’est en tout cas une nouvelle rassurante : leur jeune buteur devrait bel et bien poursuivre l’aventure dans le Forez.

Rennes toujours à l’affût

Si le Stade Rennais a recruté Esteban Lepaul cette semaine, l’ex-buteur angevin n’est pas la seule recrue espérée par les bretons au poste de numéro 9. Rennes espérait recruter Harder au Sporting Portugal mais le dossier a à nouveau pris du plomb dans l’aile.

Des pistes venant de pays comme l’Angleterre et l’Allemagne attirent plus son entourage selon Ouest FranceOuest France. Le journal affirme que le club rennais se tourne vers Lucas Stassin qui est convaincu par le projet. Seulement l’ASSE ne compte pas le vendre et refuse tout contact avec le club breton qui proposerait environ 18 millions d’euros. Le Stade Rennais pourrait donc se tourner vers Breel Embolo, attaquant de l’AS Monaco. Le club du rocher serait plus enclin à vendre son buteur que le club du Forez.