Fraîchement arrivé dans le Forez, le défenseur portugais Chico Lamba a découvert Geoffroy-Guichard. À l'occasion de la conférence de presse d'avant-match, il raconte son premier frisson en Vert. Le défenseur central est conquis !

La première fois à Geoffroy-Guichard, on ne l’oublie jamais. Pour Chico Lamba, ce fut un moment marquant. « C'était vraiment génial, un très très bon sentiment de jouer devant tous ces supporters. Mes coéquipiers m'en avaient déjà parlé avant la rencontre, ils m'avaient dit que j'allais voir énormément de supporters venir nous voir jouer. Et c'est donc ce qui s'est passé, c'était vraiment un sentiment assez incroyable. »

Si l’émotion a été forte, l’ancien joueur d'Arouca n’élude pas la responsabilité qui l’accompagne : « Le coach a dit que ça pouvait être aussi une source de pression parce que ces gens-là vont attendre que vous gagniez à chaque fois. Oui, évidemment, j'en suis conscient. C'est quelque chose qui va avec le fait de jouer pour Saint-Étienne. C'est un grand club avec une pression toujours de gagner le plus possible. Pour moi, c'est plutôt quelque chose de positif. »

« Ces idées du coach me correspondent assez bien. » Chico Lamba

Habitué aux ambiances exigeantes, Lamba retrouve à l’ASSE une mentalité qu’il connaît bien : « J'ai déjà connu cette manière de jouer dans mon passé. On avait cette mentalité de vouloir jouer, d'aller vers l'avant, de gagner chaque rencontre, d'être en possession du ballon, d'être assez agressif. Donc oui, ces idées du coach me correspondent assez bien. »

Mais ce qui impressionne le plus, c’est sa lucidité sur ce que représente ce maillot. « Jouer pour Saint-Étienne, ça implique forcément de la pression, mais c’est une pression positive. Ça pousse à se dépasser. »

Alors que l’ASSE s’apprête à affronter Grenoble ce samedi, les mots du Portugais résonnent : il est prêt à assumer ce rôle et à faire honneur à Geoffroy-Guichard, ce « Chaudron » où il s’est déjà senti adopté.