L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, s’est exprimé en conférence de presse ce jeudi midi avant la rencontre face à Grenoble. Le technicien stéphanois a évoqué les axes de progressions de l'équipe et le jeune Strahinja Stojkovic. Morceaux choisis.

Stojkovic ? "L’intersaison de Strahinja a été un peu compliquée. Il savait que ce transfert allait se concrétiser. Maintenant qu’il est effectif, il doit retrouver du rythme. Il s’entraîne pour être plus affûté physiquement. Les premières minutes qu’il a jouées avec la réserve participent à ce travail. Ce n’était pas un match totalement réussi de sa part, mais il a besoin de temps de jeu. Plus il en aura, plus il se rapprochera de l’équipe première. C’est aussi un jeune joueur qui découvre un pays étranger."

Quels axes d’amélioration pour l'équipe ? "Tous les secteurs peuvent encore être améliorés. Le premier, à mon sens, c’est la régularité au cours des rencontres. Quand on regarde le match contre Laval, on voit qu’il y a eu de bonnes phases de jeu, de bons moments, mais aussi des passages plus faibles. Je pense aussi au match de Rodez, qui est peut-être notre prestation la plus aboutie. Et au match contre Boulogne, qui montre à quel point il peut être difficile de se créer des occasions, de contrôler les rencontres et de marquer des buts. Il reste encore beaucoup à faire, de nombreux aspects à perfectionner.

Que ce soit individuellement ou collectivement, je pense que l’on peut encore voir beaucoup plus de qualité dans cette équipe. Les joueurs sont capables de bien mieux que ce qu’ils ont montré jusqu’ici. Pour l’instant, on a entrevu quelques éléments très intéressants, mais on a vraiment envie d’en voir davantage. Le plus grand défi pour nous, dans ce championnat de Ligue 2, sera la constance : enchaîner les performances, jouer un match devant presque 40 000 spectateurs puis, la semaine suivante, évoluer dans des stades bien moins remplis. C’est un vrai test mental pour les joueurs. Il faut que nous soyons réguliers pour réussir à livrer le même niveau de performance à chaque rencontre."