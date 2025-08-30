Après un second succès de rang du côté de la Côte d’Opale le week-end dernier, l’ASSE retrouve le Chaudron à l’aube de la trêve internationale. Les Verts accueillent Grenoble pour le compte de la 4ᵉ journée de Ligue 2. Voici le XI qu’Eirik Horneland devrait aligner.

Alors que Maxime Bernauer est de retour, plusieurs joueurs ont rejoint l’infirmerie de l’ASSE ces derniers jours. Djylian N’Guessan et Benjamin Bouchouari sont toujours forfaits. Le premier est espéré pour la fin de la trêve internationale, tandis que le second doit reprendre la course prochainement. Dennis Appiah et Ebenezer Annan les ont rejoints. Les deux joueurs, touchés à la cheville, vont manquer quatre semaines de compétition. Aïmen Moueffek, ménagé suite à un coup à la cheville, a été testé hier et figure dans le groupe. Malade jeudi, Zuriko Davitashvili est présent également.

Ben Old ne figure pas dans le groupe stéphanois, par choix de son entraîneur. Pierre Ekwah reste absent du centre d’entraînement des Verts, tout comme Yvann Maçon et Dylan Batubinsika, toujours écartés du groupe. Le club espère que ces deux joueurs trouveront un nouveau projet d’ici la fin du mercato. Le marché se termine lundi soir en France, mais reste ouvert dans certains pays comme la Turquie, qui fait les yeux doux au défenseur formé au PSG.

Horneland innove en défense

Après avoir enchaîné deux clean sheets consécutifs, Gautier Larsonneur tentera de réaliser la passe de trois dans le Chaudron face à Grenoble, ce samedi. Le portier sera, comme d’habitude, le capitaine de cette équipe stéphanoise lors de cette 4ᵉ journée de Ligue 2.

En défense, Eirik Horneland va devoir innover. Joao Ferreira devrait bel et bien enchaîner une troisième titularisation consécutive sur le couloir droit. Le Portugais devrait être accompagné par son compatriote, Chico Lamba, qui devrait à nouveau être associé à Mickaël Nadé dans l’axe stéphanois.

L’ASSE doit faire sans plusieurs de ses latéraux pour cette partie : Dennis Appiah, Yvann Maçon et Ebenezer Annan ne sont pas dans le groupe. La blessure de ce dernier doit changer les plans du coach norvégien. Le retour de Maxime Bernauer devrait donc se faire comme titulaire au poste d’arrière gauche. L’ancien Rennais devrait être privilégié à Lassana Traoré à ce poste.

L’ASSE ajuste son milieu

Ménagé cette semaine pour être prêt pour la réception des Grenoblois, Aïmen Moueffek devrait débuter la rencontre sur le banc. Le milieu marocain devrait être remplacé par Luan Gadegbeku, déjà titulaire à Laval en ouverture du championnat.

Le positionnement du jeune joueur formé à l’ASSE en tant que sentinelle devrait permettre à Mahmoud Jaber de monter d’un cran. Le milieu israélien devrait évoluer à un poste qui lui correspond davantage. Florian Tardieu devrait lui être associé.

Une attaque inchangée

Sur l’aile droite, Augustine Boakye devrait connaître une nouvelle titularisation ce soir et être à nouveau préféré au néo-international maltais, Irvin Cardona. Le Ghanéen, qui n’a pas amélioré son compteur de statistiques la semaine passée, demeure en tête du classement des passeurs du championnat.

Lui a augmenté son compteur personnel à deux réalisations cette saison. Zuriko Davitashvili devrait une nouvelle fois être aligné sur le côté gauche de l’attaque de l’ASSE. Le Géorgien, malade cette semaine, devrait pouvoir tenir sa place. Enfin, à Boulogne-sur-Mer, Lucas Stassin avait connu sa première titularisation depuis fin avril. L’attaquant belge devrait à nouveau enchaîner en pointe de l’attaque. Les Verts comptent sur lui malgré les intérêts en cette fin de mercato et ne comptent pas changer leur position. L’ancien joueur de Westerlo sera stéphanois cette saison.