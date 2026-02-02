L'horloge tourne. Le mercato ferme ses portes à 20 heures. L'occasion pour l'ASSE de finaliser les derniers dossiers. Si Julien Le Cardinal et Aboubaka Soumahoro sont sur le point de rejoindre l'ASSE, un départ de dernière minute pourrait également animer cet après-midi. Il s'agit de Pierre Ekwah. Explications.

La situation de Pierre Ekwah a fait couler beaucoup d'encre depuis juin dernier. Pour rappel, l'ASSE avait levé au dernier moment l'option d'achat auprès de Sunderland, transférant ainsi Pierre Ekwah à l'ASSE. Ce dernier a toujours refusé de rejoindre le Forez en Ligue 2, de quoi occasionner des tensions entre le club et le joueur. Une solution pourrait bien être trouvée pour le milieu défensif formé à Nantes.

Ekwah vers Watford

Selon les informations de SkySports, Pierre Ekwah serait proche d’un retour en Championship, un championnat qu'il connaît bien pour y avoir évolué à Sunderland. Des informations que nous sommes en mesure de vous confirmer, bien qu’aucun accord n’ait encore été trouvé pour l’heure. Plusieurs clubs sont venus aux renseignements cet hiver. Mais la solution d'un prêt ferait son chemin.

Toujours à l'ASSE à 12 h

Questionné sur le dossier, Huss Fahmy (ASSE) n’a pas souhaité épiloguer ce lundi en conférence de presse :

"Pierre Ekwah ? La situation est difficile. Elle est malheureuse pour toutes les parties. On a beaucoup discuté à propos de ce sujet. On espère évidemment qu’elle va se résoudre. On continue d’en discuter entre nous et je ne peux pas vous dire davantage, si ce n’est que je trouve cette situation vraiment difficile et regrettable pour toutes les personnes qui font partie du sujet. On va continuer à rester sur cette position, sur cette réponse."

Il est toujours salarié de l'AS Saint-Étienne ?

"Pierre est un joueur de l'AS Saint-Étienne. Sa situation, actuellement, est compliquée. On essaie de trouver une manière de résoudre la situation actuelle pour lui comme pour nous. On veut évidemment que tout le monde puisse avancer."

Dossier bientôt classé ?

Si le prêt à Watford venait à se confirmer, l’ensemble des parties pourrait refermer, au moins temporairement, une histoire compliquée. L’ASSE pourrait éviter de voir la cote de son milieu de terrain, acheté 6 millions d’euros, chuter. Le joueur pourrait retrouver le chemin des pelouses après 8 mois sans compétition. L’ASSE acceptera-t-elle cette solution ? Réponse d’ici 20 heures !