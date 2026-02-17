En ce début d’année 2026, l’ASSE s’est activée concernant les dossiers de ses jeunes joueurs. Le club a récemment prolongé le contrat de Kévin Pédro jusqu’en 2030. Comme annoncé sur Peuple-Vert.fr , Luan Gadegbeku était également concerné par un nouveau bail.

Eirik Horneland a eu l’occasion de s’appuyer sur plusieurs jeunes dès la préparation estivale. L’entraîneur stéphanois a intégré plusieurs jeunes à son effectif comme Nadir El Jamali ou Luan Gadegbeku, deux joueurs que le norvégien a rapidement utilisé en Ligue 2.

Auteur d’un début de saison prometteur, Luan Gadegbeku avait démarré l'exercice 2025-2026 en tant que titulaire sur la pelouse de Laval, le 9 août dernier. Le jeune international français chez les moins de 19 ans avait été utilisé à quatre reprises sur les cinq premières journées de Ligue 2. Titularisé à Clermont, il s’était ensuite blessé à la cheville la semaine suivante. Un coup dur qui l’a privé de plusieurs semaines de compétition.

A son retour, Luan Gadegbeku n’a pas retrouvé le temps de jeu auquel il avait été habitué avant cette blessure. Le jeune milieu né en mars 2007, n’a joué que dix-sept minutes à Troyes en Ligue 2 ainsi que la seconde période face à Ecotay Moingt en coupe. Avec l'arrivée de Philippe Montanier, il a été titularisé contre Montpellier.

Luan Gadegbeku prolonge avec l’ASSE

Malgré un temps de jeu beaucoup plus réduit qu’en début de saison, l’ASSE mise sur Luan Gadegbeku pour l’avenir. Le jeune milieu vient de signer une extension de son contrat et s’engage sur la durée avec son club formateur.

Le communiqué de l’ASSE : “Moins d’un an après la signature de son premier contrat professionnel, Luan Gadegbeku prolonge l’aventure avec son club formateur ! Le milieu de terrain stéphanois est désormais lié à l’ASSE jusqu’en 2029. Installé dans le groupe professionnel depuis l’été dernier, Luan Gadegbeku a profité de la première journée de Ligue 2 BKT pour vivre sa première titularisation avec les grands sur la pelouse de Laval. Il compte désormais sept apparitions en professionnel. Milieu de terrain prometteur, Luan Gadegbeku (18 ans) prolonge avec l’ASSE. Le Vert est dorénavant sous contrat avec son club formateur jusqu’en 2029 !"