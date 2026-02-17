Ce samedi 21 février, Laval va se rendre à Geoffroy Guichard pour le compte de la vingt-quatrième journée de championnat. Face à l’ASSE, les Mayennais seront privés de Joseph Layousse Samb, sorti blessé face au Mans, le 7 février.

Laval est en grande difficulté cette saison en Ligue 2. Les hommes d’Olivier Frapolli n’ont plus gagné depuis le 25 novembre dernier en championnat et voient le Sporting Club de Bastia se rapprocher de plus en plus. Relégables depuis plusieurs semaines, les mayennais doivent prendre des points pour espérer revenir sur leurs concurrents. Laval souhaite quitter la zone rouge le plus rapidement possible et doit stopper l’hémorragie.

Avec seulement trois victoires cette saison, le club mayennais souffre et n’est pas épargné par les pépins physiques. Olivier Frapolli est privé de deux de ses meilleurs éléments. Thibaut Vargas a récemment subi une fracture à l’orteil et manquera les prochaines semaines de compétition. De son côté, Julien Maggiotti a été opéré du genou. Une intervention qui acte également l’absence de l’ancien bastiais pour les échéances à venir. Les deux joueurs ne seront pas du déplacement face à l'ASSE.

Laval sans Samb face à l’ASSE

En déplacement sur la pelouse des invincibles Manceaux, Laval est reparti de la Sarthe avec un point lors du derby du Maine. Durant la rencontre, qui s'est soldée sur le score d'un but partout, Olivier Frapolli a vu son défenseur, Joseph Layousse Samb quitter ses partenaires en milieu de premier acte.

Après la rencontre, le coach des Tangos a affirmé au micro de Ouest-France que son joueur s’était blessé sur un mauvais appui. Le média a annoncé que le sénégalais serait touché au quatrième métatarse de la cheville. Une blessure qui acte son forfait pour les semaines à venir. Laval, qui se rendra à Geoffroy Guichard le samedi 21 février, devra donc faire sans son défenseur face à l’ASSE.

Une mauvaise nouvelle supplémentaire qui se confirme donc pour les mayennais…